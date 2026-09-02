강민경이 지인들과 함께한 모임 사진을 공개했다. / 사진=강민경 SNS

그룹 다비치 멤버 강민경이 배우 고현정, 송혜교, 엄정화 등과 함께한 모임 사진을 공개했다.지난 1일 강민경은 자신의 SNS에 지인들과 모임을 즐기는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 강민경은 지인들과 와인을 마시며 여유로운 시간을 보냈다.특히 고현정과 송혜교, 엄정화를 비롯해 김완선, 정재형, 안신애 등이 거울 앞에 모여 환하게 웃고 있는 사진이 눈길을 끌었다. 각자 자유로운 포즈를 취한 이들의 모습에서 남다른 친분을 엿볼 수 있다.강민경은 평소에도 화려한 연예계 인맥으로 유명하다. 특히 지난 1월 열린 다비치 콘서트 당시 송혜교, 박솔미, 신현지, 박효주, 고현정 등이 강민경을 응원하기 위해 공연장을 찾은 것으로 알려져 화제를 모았다.한편 강민경은 2018년 유튜브 채널 '걍밍경'을 개설한 뒤 몸매, 피부 관리 비법과 일상 등을 공유하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2019년 패션 브랜드를 설립한 데 이어 2024년에는 화장품 사업에도 뛰어들며 활동 영역을 넓혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr