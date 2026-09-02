배우 정우성이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

'메이드 인 코리아2' 정우성이 시즌1과 달라진 캐릭터의 모습을 설명했다.2일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아2'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희가 참석했다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했다. 시즌1이 매회 새로운 사건과 공간을 펼쳐 보이며 시대의 여러 얼굴을 조명했다면, 이번 시즌은 거대한 사건을 중심으로 인물들의 욕망과 선택이 얽히고 충돌하는 과정을 쉼 없이 밀어붙인다.정우성은 반격의 순간을 노리는 합동수사본부 특임고문 장건영 역을 맡았다. 9년의 시간을 버텨낸 장건영에 대해서는 "모든 것을 잃고 바닥으로 내동댕이 쳐진 인물이다. 공적 정의감에서 사적 복수심으로 전환된 것 같다. 자기의 사적 복수심이 사적 복수심이라는것도 자각하지 못한 채 정의를 실현한다는 자기 합리화에 쌓여서 백기태를 쫓는다"라며 "시대의 모습, 인간의 딜레마를 잘 보여줄 수 있는 캐릭터"라고 말했다.'메이드 인 코리아2'는 디즈니+에서 오는 9일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr