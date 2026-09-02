그룹 올데이 프로젝트 멤버 베일리가 군살 없는 몸매를 뽐내고 있다. / 사진=베일리 SNS

사진=베일리 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 베일리가 군살 없는 몸매를 과시했다.베일리는 2일 자신의 인스타그램에 "for the soul"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에서는 베일리가 운동과 스케줄 등 다양한 일정을 소화하고 있는 모습. 특히 그는 쏙 들어간 허리를 비롯해 군살 없는 몸매를 보여 눈길을 끌었다.해당 게시물을 본 멤버 애니는 "예뻐요🍓", "10번째 보는 중" 등의 댓글을 남기며 애정을 표현했다.한편 베일리는 2004년생으로 올해 23세다. 지난해 5월 데뷔해 올해 1주년을 맞았으며, 만 2살 반 때부터 춤을 배워 만 14살 때에는 안무가 겸 퍼포먼스 디랙터로 활동하기 시작했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr