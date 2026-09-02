알파드라이브원 / 사진=웨이크원

알파드라이브원 / 사진=웨이크원

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE·ALD1)이 미니 2집 활동을 시작한 뒤 처음으로 음악방송 1위에 올랐다.알파드라이브원은 지난 1일 방송된 SBS Life '더쇼'에 출연했다. 이날 방송에서 알파드라이브원은 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)의 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어)와 수록곡 'Diamond Hour (Standing Ver.)'(다이아몬드 아워) 무대를 선보였다.이들은 'Diamond Hour (Standing Ver.)'에서 감미로운 음색과 섬세한 감정을 표현했다. 이어 'BORN DIRE' 무대에서는 강렬한 에너지와 퍼포먼스를 펼치며 상반된 매력을 보여줬다.이날 알파드라이브원은 'BORN DIRE'로 1위 트로피를 받았다. 이번 컴백 후 거둔 첫 음악방송 1위이자 '더쇼'에서 차지한 첫 정상이다.멤버들은 "앨리즈(ALLYZ, 팬덤명) 덕분에 1위를 하게 돼 정말 진심으로 감사드린다. '더쇼'에서 첫 1위다. 이 소중한 상 평생 잊지 못할 것 같다. 앞으로도 성장하는 알파드라이브원이 되겠다"고 소감을 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr