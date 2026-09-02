배우 우도환이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

'메이드 인 코리아2' 우도환이 시즌1과 달라진 점에 대해 이야기했다.2일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아2'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희가 참석했다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했다. 시즌1이 매회 새로운 사건과 공간을 펼쳐 보이며 시대의 여러 얼굴을 조명했다면, 이번 시즌은 거대한 사건을 중심으로 인물들의 욕망과 선택이 얽히고 충돌하는 과정을 쉼 없이 밀어붙인다.우도환은 자신만의 정점을 향해 오르는 보안사령부 중령 백기현 역을 맡았다. 우민호 감독은 "인물들이 달라졌기 때문에 같은 사건이라도 달리 보일 거다. 백기태, 장건영(정우성 분)은 자기가 원하는 목적성이 뚜렷하다. 문제는 백기현이다. 자기가 원하는 것이 무엇인지 끝까지 모르면서 왔다갔다 한다. 역사의 소용돌이 속에서 그의 선택이 어떻게 되느냐에 따라 백기태-장건영 대결의 판도가 바뀐다"고 설명했다.극 중 기현은 기태의 동생. 우도환은 "시즌2로 9년이라는 시간이 흐른 뒤 조금 더 성숙해진 기현이다. 감독님이 '애들 싸움'이라고 하셨듯 시즌1과 애들 느낌이었다면 시즌2는 조금 더 어른이 된 느낌을 표현했다. '기현이가 어떤 선택을 할까' 궁금증을 자아낼 수 있도록 노력했다.우도환은 "시즌1에서는 중2병 걸린 동생 같다고 많이들 얘기해주셨다"며 웃었다. 이어 "시즌2에서는 왜 기현이 그렇게 할 수밖에 없었는지, 왜 가족을 아끼고 사랑할 수밖에 없었는지, 형과 대립할 수밖에 없었는지 그런 것들이 조금씩 밝혀진다"고 이야기했다.'메이드 인 코리아2'는 디즈니+에서 오는 9일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr