배우 윤진이가 남편, 두 딸과 계획 없이 가족여행을 떠났다./ 사진=유튜브 채널 '진짜윤진이'

배우 윤진이가 남편, 두 딸과 계획 없이 가족여행을 떠났다./ 사진=유튜브 채널 '진짜윤진이'

배우 윤진이가 남편, 두 딸과 계획 없이 가족여행을 떠났다. 최근 전현무의 '무계획 해외여행'을 둘러싸고 진위 논란까지 불거진 가운데, 윤진이는 숙소부터 물놀이 장소까지 현장에서 해결하는 즉흥 여행을 공개했다.윤진이는 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에 '힐링하러 갔다가 관절만 갈고 온 가족여행'이라는 제목의 영상을 게재했다.영상에서 윤진이는 남편과 두 딸을 데리고 강원도 원주로 향했다. 여행지를 사전에 꼼꼼하게 계획한 것은 아니었다.윤진이는 "원주는 진짜 처음인데 갑작스러운 여행"이라며 "금토일이라 사람이 꽉 차 가지고 진짜 호텔 잡기가 어려웠다. 저희도 모른다. 그냥 되는 대로 잡은 여행"이라고 설명했다.휴가철 주말에 급하게 숙소를 잡은 탓에 예상치 못한 상황도 이어졌다. 객실에 들어선 윤진이는 넓은 공간에 "나 진짜 호텔 중에 이렇게 넓은 데 처음 가 본 것 같다"며 만족했지만, 식사를 하던 중에는 "여기가 비즈니스 호텔이지 아기들 데려오는 곳은 아닌 것 같다"고 말했다.아이들과 이용하려던 수영장에도 문제가 생겼다. 숙소에 도착한 뒤에야 어린이의 수영장 출입이 불가능하다는 사실을 알게 된 것. 윤진이는 "사우나랑 수영장을 성인만 들어갈 수 있다. 그래서 지금 되게 난감한 상황"이라고 말했다.결국 가족은 계획을 바꿔 인근 계곡으로 향했다. 윤진이는 현장에서 갈 곳을 찾아 여행을 이어가면서 "이게 잘 찾으면서 다니는 것 같다. 계획을 안 해도 된다"고 말했다.숙소를 예약한 사람은 남편이었다. 계곡 물놀이를 마친 윤진이는 "행복한 하루였다"면서도 남편이 자신에게 "숙소는 앞으로 네가 잡아라"고 말했다고 전했다. 이에 윤진이는 "뭐 이런 데 잡은 거야? 애들이 수영장도 못 들어가잖아"라고 남편에게 되갚아주고 싶었다며 당시 상황을 설명했다.다만 두 딸은 객실을 마음에 들어 했다. 윤진이 역시 "방은 애들이 너무 좋아한다. 애들이 이렇게 놀면 된다고 생각하면 이 방이 맞는 것 같다. 키즈카페 같은 느낌"이라고 말했다.최근 방송가에서는 '즉흥 여행'의 진위를 두고 때아닌 논란이 불거지기도 했다. MBC '나 혼자 산다'에서는 지난달 전현무가 목적지를 정하지 않은 채 인천공항을 찾은 뒤 현장에서 카자흐스탄 알마티를 여행지로 선택하는 모습이 방송됐다.그러나 방송 이후 해외 촬영에 동행한 제작진의 항공권 발권과 현지 렌터카 대여 절차 등이 즉석에서 이뤄질 수 있느냐는 의문이 제기됐다. 특히 알마티시가 해당 촬영이 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다고 밝히면서 '무계획 여행'을 둘러싼 논란이 커졌다.'나 혼자 산다' 제작진은 처음에는 "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"고 밝혔으나 이후 추가 입장을 통해 알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비를 지원받지는 않았지만, 현지 촬영에 필요한 행정 절차와 촬영 진행에 관한 협조는 받았다고 설명했다.한편 윤진이는 2022년 4세 연상의 금융계 종사자 김태근 씨와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr