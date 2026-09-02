김용빈이 신미래에게 서운함을 토로했다./텐아시아 DB

김용빈이 신미래에게 서운함을 토로했다./사진제공=TV조선

김용빈이 2살 연상 신미래에게 서운함을 토로한다.오는 3일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '미스트롯 포유' 17회는 '미친 존재감' 특집으로 꾸며진다.14년 차 트롯 가수 신미래가 '음색미존'으로 등장한다. 한 번 들으면 잊기 힘든 독보적인 보이스로 자신만의 영역을 구축해 온 신미래를 향해 현장에서도 환영의 목소리가 이어진다.김용빈은 신미래를 보자 반가운 기색을 감추지 못한다. 알고 보니 두 사람은 서로의 경조사를 챙길 정도로 각별한 사이. 그러나 김용빈은 "제가 잘되고 나니 연락 한 번을 안 하더라"라며 돌연 섭섭함을 토로한다. 오랜 인연을 이어온 신미래가 김용빈에게 연락하지 않았던 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.길려원은 신미래의 듀엣 짝꿍으로 나선다. 이들이 선곡한 노래는 1947년 발표된 현인의 '신라의 달밤'이다. 옛 축음기를 연상케 하는 두 사람의 목소리가 어우러지자 현장에서는 "국가 차원에서 문화재로 지정해야 한다"는 감탄이 터져 나온다.지난주 첫 우승을 차지한 염유리와 '수줍은 수염삼촌' 한다성의 2연승 도전에는 든든한 지원군이 나선다. 염유리의 빈자리를 채워 한다성과 호흡을 맞출 주인공은 춘길. 자신을 "염유리 오빠 염춘길"이라고 소개하며 유쾌하게 가왕석에 입성한다.그러나 막강한 실력자들이 연이어 등장하자 춘길도 점차 긴장한 기색을 내비친다. 과연 '염춘길' 춘길은 한다성과 함께 가왕석을 지킬 수 있을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr