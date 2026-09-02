카사마츠 쇼가 한국 팬들이 공항에 마중 나올 것으로 기대했다가 민망했던 일화를 털어놓는다./사진제공=MBC

카사마츠 쇼가 한국 팬들이 공항에 마중 나올 것으로 기대했다가 민망했던 일화를 털어놓는다.

일본 배우 카사마츠 쇼가 한국 팬들이 공항에 마중 나올 것으로 기대했다가 민망했던 일화를 털어놓는다.오는 2일 방송되는 MBC '라디오스타'는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며진다.한국 예능에 처음 출연한 카사마츠 쇼는 한국어로 직접 자기소개에 나선다. 배우 생활 14년 차인 그는 한국에서도 꾸준히 작품 활동을 이어가고 싶다는 바람과 함께 '라디오스타'를 통해 좋은 추억을 만들고 싶다고 이야기한다.카사마츠 쇼는 한국 노래와 드라마, 영화를 꾸준히 접해왔다고 밝힌다. 여기에 한국에서 장기간 작품을 촬영하며 감독과 스태프 등 현지 관계자들과 어울리는 과정에서 자연스럽게 한국어 실력이 늘었다고 설명한다.한국 팬들과 얽힌 일화도 공개한다. 카사마츠 쇼는 한국 작품에 출연한 뒤 팬들로부터 "한국에 오면 꼭 연락해라", "공항에 마중 나가겠다"라는 메시지를 여러 차례 받았다고 한다. 이에 한국 스타들의 공항 패션까지 떠올리며 팬들과의 만남을 기대했다고.그러나 지난해 한국에 입국했을 당시 예상과 다른 상황이 펼쳐졌다. 카사마츠 쇼는 공항 화장실에서 약 30~40분 동안 외모를 점검한 뒤 출구로 향했지만, 기다리고 있던 팬은 한 명도 없었다고 회상한다. 현장에서 자신을 맞이한 사람은 소속사 직원 두 명뿐이었다.결국 카사마츠 쇼는 자신의 SNS에 "한국에서 인기는 거짓임이 증명되었습니다"라는 취지의 글을 남기며 스스로를 향한 농담까지 덧붙였다고 한다.카사마츠 쇼는 영화 '굿뉴스', 드라마 '모범택시3' 등 한국 작품에도 출연하며 국내 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 배우 생활 14년 만에 처음으로 도전한 한국 예능에서 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 쏠린다.카사마츠 쇼가 출연하는 '라디오스타'는 오는 2일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr