장항준이 방송에서 자신의 자리를 지키기 위해 "후배들을 제거할 것"이라고 농담했다. / 사진=텐아시아 DB

장항준이 방송에서 자신의 자리를 지키기 위해 "후배들을 제거할 것"이라고 농담했다./ 사진 제공 : SBS Plus ‘시간추적자 설록’

장항준이 방송에서 자신의 자리를 지키기 위해 "후배들을 제거할 것"이라고 농담했다.지난 1일 방송된 SBS Plus '시간추적자 설록' 8회에서는 '왕실 의문사, 소문과 의혹 사이'를 주제로 유럽 왕실에서 벌어진 의문의 죽음을 다뤘다. 코미디언 임우일, 프로파일러 표창원, 역사학자 박정규가 출연했다.첫 번째 사건은 약 400년 전 스코틀랜드 왕실에서 벌어진 '커크 오필드 저택 대폭발 사건'이었다. 당시 메리 여왕의 남편 단리 경이 사망했지만 그의 시신은 폭발 현장이 아닌 건물 밖 과수원에서 발견됐다. 시신에 큰 외상이 없었다는 점도 의문으로 남았다.사건 현장도를 살펴본 표창원은 "시신의 사지가 멀쩡하다. 사망의 원인이 폭발로 인한 사망인지 강한 의심이 든다"며 타살 가능성을 제기했다.메리 여왕은 유력한 용의자 가운데 한 명으로 거론됐다. 당시 단리 경과 심각한 부부 갈등을 겪고 있었던 데다 여왕의 측근인 보스웰 백작과의 공모 의혹까지 제기됐기 때문이다.두 번째로는 16세기 스페인의 왕세자 돈 카를로스 사망 사건을 다뤘다. 돈 카를로스는 아버지 펠리페 2세에 의해 감금된 지 6개월 만에 사망했다. 스페인 왕실은 그의 사인을 병사로 발표했지만 감금 이유를 공개하지 않으면서 독살설 등이 제기됐다.표창원은 돈 카를로스가 하인과 동물을 학대했다는 기록을 언급하며 "위험한 신호다. 연쇄살인마 강호순, 유영철, 정남규도 동물 학대범이었다"고 설명했다.왕실의 권력과 이를 둘러싼 죽음에 관한 이야기가 이어지자 임우일은 "권력을 가진 사람일수록 더 불안하게 사는 것 같다"고 말했다.이에 봉태규와 장항준은 임우일에게 "지금 인기 다 버릴 수 있나?", "낙향해서 주꾸미 잡을 수 있나?"라고 물었다. 임우일은 "전 다 할 수 있다. 아마 제가 내려놓기 전에 내려갈 것"이라고 답했다.장항준은 반대 입장을 보였다. 그는 "저는 천천히 내려갈 거다. 마지막까지 제 자리를 지키기 위해 후배들을 제거(?)할 거다"라고 농담했다.'시간추적자 설록'은 매주 화요일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr