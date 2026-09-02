'100일의 거짓말' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

1932년 경성을 배경으로 한 첩보 로맨스 '100일의 거짓말'이 베일을 벗는다.다음 달 10일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부 엘리트 통역관이 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.연출은 '낭만닥터 김사부' 시리즈와 최고 시청률 17.5%를 기록한 '이상한 변호사 우영우' 등을 연출한 유인식 감독이 맡는다. 여기에 '브람스를 좋아하세요?'를 집필한 류보리 작가가 합류했다.김유정은 경성 최고의 소매치기 이가경을 연기한다. 이가경은 소매치기로 돈을 모아 미국으로 떠나는 것을 목표로 살아가던 중 예상하지 못한 제안을 받고 조선총독부 통역생으로 위장 잠입한다. 이후 '금서희'라는 이름으로 신분을 감춘 채 밀정 활동에 나선다.박진영은 조선총독부 정무총감의 양자이자 엘리트 통역관 김태웅 역을 맡는다. 김태웅은 일제의 내선일체 정책이 본격화되던 시기 사토 신이치(진선규 분)의 양자가 돼 '사토 히데오'라는 이름으로 살아온 인물이다. 아버지를 따라 조선총독부에 들어가 영어 통역관으로 근무하던 중 통역생 금서희와 만나게 된다.2일 공개된 스틸에는 서로 다른 삶을 살아온 이가경과 김태웅의 만남이 담겼다. 이가경은 양장을 입고 경성역을 오가며 한 남성의 지갑을 훔치는가 하면, 다른 사진에서는 한복 차림으로 생활하고 있다.제작진은 "이가경과 김태웅이 경성역에서의 첫 만남부터 제대로 얽힌다"며 "서로를 향한 거짓과 의심에서 시작된 이들의 인연이 어떻게 흘러갈지 지켜봐 달라"고 전했다.'100일의 거짓말'은 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr