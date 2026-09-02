탁재훈이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김상혁이 소개팅에 나선다. / 사진제공=채널A

방송인 탁재훈이 소개팅만 하면 달라지는 김상혁의 모습에 답답함을 드러낸다.오는 4일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김상혁이 송해나의 주선으로 두 번째 소개팅에 나서는 모습이 그려진다.이날 스튜디오를 찾은 김상혁에게 탁재훈은 "평소에는 멀쩡한데 소개팅만 하면 이상해지더라"라며 고개를 젓는다. 앞선 소개팅에서 김상혁이 긴장한 나머지 상대방에게 여러 차례 실언했던 것을 언급한 것.김상혁 역시 당시 자신의 모습을 인정한다. 그는 "저도 모르게 계속 헛소리가 나오더라"고 털어놔 웃음을 안긴다.이에 송해나는 김상혁을 위해 기존과 다른 방식의 소개팅을 준비했다고 밝힌다. 송해나는 "김상혁이 딱딱한 소개팅 자리를 어색해하는 것 같아서 '자만추' 스타일의 소개팅을 마련해 봤다"고 설명한다.이후 김상혁은 무궁화호 기차에 앉아 소개팅 상대를 기다린다. 그는 "어떤 분이 올까"라며 긴장한 모습을 보이고, 승객들이 기차에 오를 때마다 주변을 살핀다. 앞선 소개팅에서 실수를 연발했던 김상혁이 이번에는 송해나가 주선한 상대와 어떤 만남을 이어갈지 주목된다.'신랑수업2'은 4일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr