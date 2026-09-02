그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스가 솔로 신곡을 냈다.
필릭스는 지난 1일 오후 6시 팀의 자체 프로젝트인 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어)를 통해 디지털 싱글 'Slow It Down'(슬로우 잇 다운)을 공개했다. 필릭스가 직접 노랫말을 쓰고 멜로디를 만든 이 곡은 기타 연주와 힙합 리듬을 엮은 어쿠스틱 힙합 트랙이다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 서서 주변 사람들과 나눈 시간 및 목표를 되짚어 보자는 내용을 담았다.
뮤직비디오에는 배우 노윤서가 동생을 보살피며 요리사를 꿈꾸는 인물 '윤서'로 출연했다. 필릭스는 현실에 치여 지친 윤서의 곁에서 용기를 건네는 상대로 호흡을 맞췄다. 자전거, 케이크, 요리책 등을 매개로 두 인물이 교감하는 과정이 영상에 담겼다.
'SKZ-PLAYER'는 스트레이 키즈 멤버들이 곡 제작과 영상 기획 전반을 직접 도맡아 진행하는 자체 콘텐츠 프로젝트다. 지난 6월 멤버 한에 이어 여덟 멤버가 순차적으로 개별 작업물을 선보이고 있다.
한편 스트레이 키즈가 지난달 7일 내놓은 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 1위로 진입하며 9개 앨범 연속 정상을 기록했다. 현지시간 9월 5일 자 최신 집계에서도 해당 차트 상위권에 3주째 머물렀다. 이들은 월드투어 'RUN IT'(런 잇)을 비롯해 음악 축제 '록 인 리오'(Rock in Rio), 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티) 헤드라이너 무대 등을 통해 공연 활동을 이어간다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
필릭스는 지난 1일 오후 6시 팀의 자체 프로젝트인 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어)를 통해 디지털 싱글 'Slow It Down'(슬로우 잇 다운)을 공개했다. 필릭스가 직접 노랫말을 쓰고 멜로디를 만든 이 곡은 기타 연주와 힙합 리듬을 엮은 어쿠스틱 힙합 트랙이다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 서서 주변 사람들과 나눈 시간 및 목표를 되짚어 보자는 내용을 담았다.
뮤직비디오에는 배우 노윤서가 동생을 보살피며 요리사를 꿈꾸는 인물 '윤서'로 출연했다. 필릭스는 현실에 치여 지친 윤서의 곁에서 용기를 건네는 상대로 호흡을 맞췄다. 자전거, 케이크, 요리책 등을 매개로 두 인물이 교감하는 과정이 영상에 담겼다.
'SKZ-PLAYER'는 스트레이 키즈 멤버들이 곡 제작과 영상 기획 전반을 직접 도맡아 진행하는 자체 콘텐츠 프로젝트다. 지난 6월 멤버 한에 이어 여덟 멤버가 순차적으로 개별 작업물을 선보이고 있다.
한편 스트레이 키즈가 지난달 7일 내놓은 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 1위로 진입하며 9개 앨범 연속 정상을 기록했다. 현지시간 9월 5일 자 최신 집계에서도 해당 차트 상위권에 3주째 머물렀다. 이들은 월드투어 'RUN IT'(런 잇)을 비롯해 음악 축제 '록 인 리오'(Rock in Rio), 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티) 헤드라이너 무대 등을 통해 공연 활동을 이어간다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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