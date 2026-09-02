스트레이 키즈 필릭스 'Slow It Down' 뮤직비디오/사진제공=JYP Entertainment

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스가 솔로 신곡을 냈다.필릭스는 지난 1일 오후 6시 팀의 자체 프로젝트인 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어)를 통해 디지털 싱글 'Slow It Down'(슬로우 잇 다운)을 공개했다. 필릭스가 직접 노랫말을 쓰고 멜로디를 만든 이 곡은 기타 연주와 힙합 리듬을 엮은 어쿠스틱 힙합 트랙이다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 서서 주변 사람들과 나눈 시간 및 목표를 되짚어 보자는 내용을 담았다.뮤직비디오에는 배우 노윤서가 동생을 보살피며 요리사를 꿈꾸는 인물 '윤서'로 출연했다. 필릭스는 현실에 치여 지친 윤서의 곁에서 용기를 건네는 상대로 호흡을 맞췄다. 자전거, 케이크, 요리책 등을 매개로 두 인물이 교감하는 과정이 영상에 담겼다.'SKZ-PLAYER'는 스트레이 키즈 멤버들이 곡 제작과 영상 기획 전반을 직접 도맡아 진행하는 자체 콘텐츠 프로젝트다. 지난 6월 멤버 한에 이어 여덟 멤버가 순차적으로 개별 작업물을 선보이고 있다.한편 스트레이 키즈가 지난달 7일 내놓은 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 1위로 진입하며 9개 앨범 연속 정상을 기록했다. 현지시간 9월 5일 자 최신 집계에서도 해당 차트 상위권에 3주째 머물렀다. 이들은 월드투어 'RUN IT'(런 잇)을 비롯해 음악 축제 '록 인 리오'(Rock in Rio), 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티) 헤드라이너 무대 등을 통해 공연 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr