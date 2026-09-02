그룹 NCT 127 정규 7집 'BLINGY' 이미지./ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127의 정규 7집 'BLINGY' 프로모션 이미지. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 듀오링고 협업, 무신사 컬래버레이션, 옥외 광고. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 정규 7집 'BLINGY'(블링이) 발매에 맞춰 온·오프라인에서 다양한 프로모션을 진행하고 있다.지난달 24일 앨범 발매 이후 서울 신세계백화점 본점 미디어 파사드와 서울역을 비롯해 미국 뉴욕 타임스퀘어, 일본 도쿄와 오사카 등의 대형 전광판에서 'Blingy' 뮤직비디오가 송출됐다. 앞서 한국과 미국, 중국 13개 도시에서도 옥외 광고를 진행했다.온라인에서는 구글과 협업했다. 구글에서 'NCT 127'을 검색하면 화면에 'BLINGY' 로고가 나타나며, 이를 누르면 팀을 상징하는 네오 그린 색상의 불꽃과 숫자 '127' 모양의 폭죽이 등장한다. 이용자가 로고를 클릭한 횟수를 보여주는 카운터 기능도 적용됐다.브랜드와 플랫폼을 활용한 협업도 이어졌다. 무신사는 일부 배송 상품의 포장에 이번 앨범에 사용된 독개구리 패턴 테이프를 적용했다. 언어 학습 플랫폼 듀오링고와는 마스코트 '듀오'가 멤버들과 'Blingy' 댄스 챌린지에 참여하는 등의 소셜 콘텐츠를 선보였다.오프라인 팝업 'NEO LOST&FOUND CENTER'(네오 로스트&파운드 센터)는 지난달 25일부터 이달 1일까지 서울 성수에서 운영됐다. 이후 오는 30일 상하이를 시작으로 도쿄와 방콕에서도 순차적으로 열린다.NCT 127의 정규 7집 'BLINGY'는 지난달 24일 발매됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr