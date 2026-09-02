배우 현빈이 '메이드 인 코리아2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 현빈이 '메이드 인 코리아' 시즌1에 이어 시즌2를 선보이게 된 부담감, 기대감을 털어놓았다.2일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아2'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원, 차희가 참석했다.'메이드 인 코리아2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 가운데 전 세계 최다 시청 1위를 기록했다. 시즌1이 매회 새로운 사건과 공간을 펼쳐 보이며 시대의 여러 얼굴을 조명했다면, 이번 시즌은 거대한 사건을 중심으로 인물들의 욕망과 선택이 얽히고 충돌하는 과정을 쉼 없이 밀어붙인다.현빈은 권력의 정점에 올라선 중앙정보부 부장 직무대행 백기태 역을 맡았다. 영전한 캐릭터를 두고 현빈은 "시즌2에서는 시즌1에 비해 많은 부를 쌓고 더 높은 자리에도 올라갔음에도 불구하고, 백기태는 욕망을 갖고 더 높은 자리와 부를 원한다"고 설명했다. 이어 "거침없이 올라가는 백기태의 독주를 막기 위해 나타나는 인물들, 세력들이 나타나면서 외로워질 때도 있고 과감한 선택을 하며 위험해질 때도 있다. 두 가지 면을 복합적으로 보여주려 신경 썼다"고 전했다.현빈은 시즌1을 통해 배상예술대상 최우수 연기상을 수상하기도 했다. 이 가운데 시즌2를 선보이게 된 그는 "부담이 없진 않다"고 털어놨다. 그러면서도 "시즌1을 좋게 봐주신 분들이 많은데, 한편으로는 그 분들이 시즌2도 재밌게 봐주지 않을까 기대감도 있다"며 "시즌1보다 훨씬 깊어진 이야기"라고 귀띔했다.'메이드 인 코리아2'는 디즈니+에서 오는 9일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr