가수 이찬원이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

2일 '톡파원 25시'가 방송된다. / 사진제공=JTBC

가수 이찬원이 녹화 도중 대구 사투리를 쏟아낸다.2일 방송되는 JTBC '톡파원 25시'에서는 일본에서의 극한 수행 체험과 모로코 셰프샤우엔 여행, 미국 뉴욕의 고급 주택 투어가 펼쳐진다.이날 스튜디오에는 미국 뉴욕 출신의 '대구계 미국인' 제이슨이 출연한다. 수준급의 대구 사투리를 구사하는 제이슨의 등장에 대구 출신 이찬원도 반가움을 표하며 사투리로 대화를 이어간다.두 사람은 대구 토박이들만 아는 이야기를 주고받으며 공감대를 형성한다. 제이슨은 이찬원에게 자신이 '히야(형)'라며 서열을 정리하는 모습도 보여 웃음을 더한다.일본에서는 현지 톡파원이 극한 수행에 나선다. 먼저 일본 기업의 신입사원들도 정신 수련을 위해 찾는다는 천광사를 방문해 불경을 독송하고 맨발로 왕복 달리기 100회를 소화한다. 차가운 폭포수를 맞으며 견디는 수행도 진행한다.이어 도쿄의 한 식당을 찾아 대왕 벌레와 참새 등을 통째로 튀긴 음식을 맛본다. 이를 지켜보던 스튜디오 출연진은 낯선 음식의 모습에 놀라움을 감추지 못한다.미국 뉴욕에서는 고급 주택을 둘러본다. 첫 번째로 찾은 브루클린의 타운하우스에는 음식 전용 승강기와 홈 사우나 등이 갖춰져 있다.이어 뉴욕현대미술관(MoMA) 인근에 위치한 고급 주택도 소개된다. 해당 주택에서는 센트럴파크와 허드슨강을 한눈에 내려다볼 수 있다. 특히 한 달 관리비가 약 2700만원이라는 설명에 김숙은 "현실성이 없다"고 반응한다.한편 '톡파원 25시'는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr