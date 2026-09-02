방탄소년단 / 사진=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 23주 연속 순위권을 지켰다.빌보드가 2일 발표한 최신 차트(9월 5일 자)에 따르면 '아리랑'은 '빌보드 200'에서 31위를 기록했다. 지난 4월 1위로 진입한 뒤 3주 연속 정상을 차지한 데 이어 약 5개월간 차트에 이름을 올리고 있다.세부 차트에서도 성과를 이어갔다. '아리랑'은 '톱 앨범 세일즈' 17위, '톱 스트리밍 앨범' 44위에 자리했다.타이틀곡 'SWIM'은 전 세계 200여 개 국가 및 지역의 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위를 매기는 빌보드 글로벌 차트에서 상위권을 유지했다. '글로벌(미국 제외)'에서는 전주보다 한 계단 오른 4위를 기록하며 23주 연속 톱5에 들었다. '글로벌 200'에서는 17위에 올랐다.다른 수록곡들도 차트에 남았다. 'NORMAL'은 '글로벌(미국 제외)'과 '글로벌 200'에서 각각 54위와 92위를 차지했다. '글로벌(미국 제외)'에는 'Body to Body'가 166위, '2.0'이 191위, 'Hooligan'이 198위에 자리했다. 타이틀곡을 포함한 총 5곡이 해당 차트에서 약 5개월째 순위권을 유지하고 있다.방탄소년단은 9월 1~2일과 5~6일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LOS ANGELES'를 연다. 로스앤젤레스는 공연을 기념해 9월 1일부터 8일까지를 'BTS 위크'(BTS Week)로 지정했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr