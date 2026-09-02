한효주가 '너의 그라운드'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

한효주, 공명, 김신록, 성준이 '너의 그라운드'에 출연한다. / 사진제공=각 소속사

배우 한효주, 공명, 김신록, 성준이 '너의 그라운드'에서 호흡을 맞춘다.MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 멈춰버린 야구 선수 강해환이 변호사 출신 에이전트 서희승을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 과정을 그린 로맨스 드라마다.'유미의 세포들' 시리즈를 비롯해 '마이 유스', '반의 반', '아는 와이프', '쇼핑왕 루이' 등을 연출한 이상엽 감독이 메가폰을 잡고, 황해연 작가가 극본을 맡았다.한효주는 변호사 출신 에이전트 서희승을 연기한다. 재판에서 한 번도 패한 적 없는 변호사였던 서희승은 로펌 대표의 지시로 스포츠 에이전시 '동행'에 파견되면서 프로야구계에 발을 들인다. 야구에 대해서는 아는 것이 없지만 승부욕을 앞세워 새로운 일에 적응하던 중 11년 만에 첫사랑 강해환과 재회한다.강해환 역은 공명이 맡는다. 강해환은 고교 시절부터 '천재 투수'로 불리며 주목받았던 미라클즈의 우완투수다. 선수 생활을 뒤흔든 사건을 겪은 뒤 오랜 슬럼프에 빠졌지만 자신의 에이전트를 자처한 서희승과 다시 만나면서 마운드 복귀에 나선다. 한효주와 공명은 이번 작품에서 11년 만에 재회한 첫사랑으로 호흡을 맞춘다.김신록은 스포츠 에이전시 '동행'의 대표 동치영으로 분한다. 선수 계약과 FA, 연봉 협상 등을 담당하는 베테랑 에이전트로 업계에서 냉정한 협상가로 통하는 인물이다.성준은 강해환의 라이벌 윤이석을 연기한다. 미라클즈의 사이드암 투수인 윤이석은 강해환이 자리를 비운 사이 팀의 에이스로 올라섰다. 강해환의 복귀를 바라면서도 마운드에서는 경쟁해야 하는 관계다. 서희승과도 얽히면서 세 사람의 관계에 변화를 가져온다.'너의 그라운드'는 올해 하반기 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr