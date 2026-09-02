이승기가 '더 리슨' 시즌6에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'더 리슨'이 시즌6로 돌아온다. / 사진제공=도너츠컬처

배우 이다인과 결혼한 가수 이승기가 '더 리슨' 새 시즌에 합류해 버스킹에 나선다.SBS '더 리슨'이 오는 10월 여섯 번째 시즌으로 돌아온다. 새 시즌의 제목은 '더 리슨: 우리가 머문 계절'로, 지난해 11월 종영한 시즌5 이후 약 1년 만에 방송된다.'더 리슨'은 2021년 첫 방송된 버스킹 프로그램이다. 가수들이 여러 지역을 찾아 관객 앞에서 라이브 무대를 선보이는 과정을 담는다.이번 시즌에는 이승기를 비롯해 이영현, 테이, DK, 엑소 수호, 이예준, 유주, 츄, 에이티즈 종호, 신예영, 김희재, 박지현, 송민준, 이예지 등 총 14명이 출연한다.출연진은 전국 각지를 찾아 버스킹 무대를 선보인다. 각자의 솔로 무대뿐만 아니라 출연진 간 컬래버레이션도 진행할 예정이다. 개별 솔로곡과 단체곡은 음원으로도 발매된다.한편 '더 리슨: 우리가 머문 계절'은 이달 촬영을 시작해 다음 달 중 첫 방송될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr