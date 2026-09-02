이윤진이 딸과 함께 포즈를 취하고 있다. / 사진=이윤진 SNS

사진=이윤진 SNS

배우 이범수의 전 부인 이윤진이 딸과 함께하는 일상을 공유했다.이윤진은 지난 1일 지신의 인스타그램 스토리에 "나의 베프"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이윤진이 소을 양과 함께 거울 속 모녀를 카메라에 담고 있는 모습. 특히 이윤진이 공유한 소을 양의 게시물에는 28살이라는 나이 차이가 믿기지 않을 정도로 딸이 성숙미를 보이고 있어 눈길을 끌었다.한편 1983년생인 이윤진은 영어 제자로 만난 이범수와 2010년 5월 결혼해 슬하에 2011년 딸과 2014년 아들을 낳았다. 이후 2024년 3월 파경 소식을 전했고, 지난 2월 손편지를 통해 "합의 이혼했다"며 약 2년 만에 이혼 소송이 마무리됐음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr