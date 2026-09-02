배우 지예은(32)과 댄서 바타(32·김태현)가 12월 부부가 된다./사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

배우 지예은(32)과 댄서 바타(32·김태현)가 12월 부부가 된다./사진=방송 화면 캡처

배우 지예은(32)과 댄서 바타(32·김태현)가 12월 부부가 된다.2일 마이데일리는 지예은과 바타가 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올린다고 보도했다. 이와 관련해 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트 관계자는 텐아시아에 "두 사람은 깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했습니다. 새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드립니다"라며 결혼을 공식화했다.관계자에 따르면 두 사람은 결혼 시점을 기준으로 약 1년간 교제한 것으로 전해졌다. 비교적 길지 않은 만남이었지만 서로에 대한 확신과 애정을 바탕으로 결혼을 결심했으며, 최근 주변 지인들에게도 소식을 알리고 축하를 받고 있다.지예은과 바타의 열애는 지난 4월 알려졌다. 당시 양측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주길 부탁드린다"며 연인 사이임을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr