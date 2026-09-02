'신병4 사보타주' 4회가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4 사보타주' 4회가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4 사보타주' 4회가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4 : 사보타주'에서 부대 내 총기사고 은폐 의혹이 불거진 가운데 시청률이 또 상승했다.지난 1일 방송된 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'(이하 '신병4') 4회는 전국 시청률 3.6%를 기록했다. 3회 3.4%에서 0.2%포인트 상승한 수치다. 순간 최고 시청률은 4.2%까지 오르며 자체 최고 기록을 경신했다. 수도권 2049 타깃 시청률 역시 분당 최고 1.9%를 나타냈다. (닐슨코리아, 유료가구 기준)이날 방송에서는 주말 대민지원에 나선 2중대의 모습과 함께 부대 내 총기사고를 둘러싼 갈등이 그려졌다.방송은 박민석(김민호 분)과 김현욱(이원정 분)의 훈련소 시절로 시작됐다. 낯선 환경에 적응하지 못하던 박민석에게 먼저 손을 내민 사람은 김현욱이었다. 두 사람은 서로 의지하며 가까워졌지만, 현재 박민석은 자신에게 적대적인 태도를 보이는 김현욱을 이해하지 못했다.2중대에는 주말 대민지원 명령이 내려졌다. 부대원들은 'A급 전투복'을 입으라는 지시에 기대를 품었지만 현장에서는 진흙탕 속 복구 작업이 기다리고 있었다. 대대장 변혁진(이현균 분)은 지친 부대원들에게 "여러분은 지금 국가에서 보낸 가장 완벽한 A급 구원군이다"라고 격려했다.오석진(이상진 분)은 대민지원 현장에서 만난 할머니(김영옥 분)의 부탁으로 축대를 쌓고 장독대를 나르는 등 각종 일을 맡았다. 벌집 제거와 닭장 청소, 전기 수리까지 이어졌고 꽃무늬 몸뻬를 입은 채 작업하는 모습도 그려졌다.대민지원을 마친 뒤 부대에는 또 다른 문제가 발생했다. 공식 카페에 대대가 총기사고를 은폐했다는 내용의 폭로글이 올라온 것. 해당 내용이 상급 부대에 보고되면서 연대장의 질책과 부모들의 항의가 이어졌고, 언론 취재까지 시작되면서 부대는 비상이 걸렸다.박민석은 김현욱을 의심했다. 그는 김현욱을 불러 폭로글 작성 여부를 물었지만, 김현욱은 전세계(김동준 분)와 하루 종일 함께 있었다며 부인했다. 이어 "또 저만 내보내실 겁니까"라고 말해 박민석을 당황하게 했다.변혁진은 글 작성자를 찾기 위해 군 네트워크 로그 조사를 요청했다. 이에 조백호(오대환 분)는 이번 사태의 원인 중 하나로 대대장이 추진한 부대 카페 정책을 지적하며 "제가 책임지겠습니다"라고 말했다. 진급 심사를 앞둔 상황에서도 2중대 책임자로서 책임을 떠안기로 한 것이다.김현욱의 행동을 지켜봐 온 전세계도 고민 끝에 박민석에게 자신이 알고 있는 사실을 전했다. 이후 박민석은 김현욱을 찾아가 "나한테 왜 이러는 거야, 왜"라고 따져 물었다. 김현욱이 냉소적인 태도를 보이자 박민석은 그의 멱살을 잡았고, 조백호와 박재수(오용 분)가 이를 목격했다.김현욱이 총기사고 은폐 폭로에 관여했는지, 박민석에게 적대적인 태도를 보이는 이유가 무엇인지 궁금증을 더하며 4화가 마무리됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr