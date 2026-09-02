개그우먼 미자가 가족들과 함께 단골집을 찾았다. / 사진='미자네 주막' 유튜브 캡처

개그우먼 미자가 가족들과 함께 단골집을 찾았다. / 사진='미자네 주막' 유튜브 캡처

개그우먼 미자가 가족들과 함께 단골집을 찾은 가운데 부모님의 거침없는 주문에 당황했다.지난 1일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '밤 12시 70대 부모님과 번화가에 나가보았습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 미자 가족은 밤 11시가 넘은 시각, 추억의 단골집을 찾아 야간 데이트를 즐겼다.식당에 들어선 미자는 당당하게 "둘이 쏠게요"라고 선언했다. 전성애는 "우리 순서대로 먹지 지난번처럼"이라고 했고 미자는 "진짜 다 드시게요?"라고 놀라는 모습을 보였다. 장광은 키조개와 산꼼장어를 먼저 먹자고 제안했고 미자는 "아 일단 제일 비싼 거 먼저 (주문하는구나)"라며 당황한 기색을 감추지 못했다. 네 사람은 다양한 음식을 먹으며 즐거운 시간을 보냈다.앞서 미자는 최근 주식 투자로 큰 손실을 봤다고 털어놨다. 손실 금액은 약 1억원에 달하는 것으로 알려졌다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr