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이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘신상출시 편스토랑’

김재중의 가난했던 시절 사연이 다시 주목받고 있다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 김재중이 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 영상이 화제를 모으고 있다.김재중은 데뷔 전 돈이 없어 지하철을 타지 못하고 먼 거리를 걸어 다녔다고 밝혔다. 당시 지하철 요금이 150원 정도였지만 50원이 부족해 탑승하지 못한 적도 있었다.물건을 사서 동네를 돌아다니며 판매한 적도 있다. 하지만 물건이 팔리지 않자 한 슈퍼마켓을 찾아갔고, 사장은 필요한 돈이 얼마냐고 물었다. 김재중이 “10만 원”이라고 하자 사장은 “놓고 가. 10만 원 줄게”라며 돈을 건넸다.이후 성공한 김재중은 당시 자신을 도와준 사장을 찾아갔다. 10배로 갚고 싶어 현금을 준비했지만 사장은 김재중을 기억하지 못했고 돈도 받지 않았다. 김재중은 대신 홍삼과 선물을 마련해 교회에 전달했다.김재중은 이후 “저는 그 습관이 아직도 있어요”라며 또 다른 이야기를 꺼냈다. 길을 걷다 공중전화를 보면 동전이 떨어지는 곳에 손가락을 넣어보는 버릇이 아직 남아 있다고 털어놨다.네티즌들은 “도와준 아줌마나 그걸 갚으러 간 재중이나 둘 다 진짜 멋있음”, “수퍼마켓 사장님 베풀고 바로 잊어 버리는 게 더 멋있네”, “은혜를 준 사람을 잊지 않고 찾아간 것 자체가 진짜 멋있네” 등의 반응을 보였다.“10만 원 주신 사장님 진짜 선하신 분”, “곱게 자란 청년인 줄 알았는데 이런 사연이 있었구나”, “데뷔 전에 진짜 고생했구나”라는 댓글도 이어졌다.한편 김재중은 최근 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’에서 일본 도쿄의 3층 주택을 공개했다. 청담동 자가와 본가의 3층 대저택까지 총 3채의 집을 보유한 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr