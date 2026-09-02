이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오 스타'

이미지 크게보기 사진 = 박위 유튜브 채널

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김구라가 2년 전 송지은과 박위의 이야기를 듣고 한 말이 다시 주목받고 있다.최근 박위가 KTX에서 낙상 사고를 당한 장면이 담긴 CCTV를 공개하면서 논란이 불거졌다. 현장에서 자신을 도왔던 사회복무요원이 사과한 사실이 알려진 가운데 영상을 공개한 것을 두고 비판이 이어졌고, 박위는 결국 영상을 삭제한 뒤 사과했다.논란이 장기화되면서 박위가 과거 공개했던 영상과 발언들도 온라인 커뮤니티를 중심으로 잇따라 소환되고 있다. 송지은과 함께 출연했던 콘텐츠까지 다시 주목받는 가운데, 2024년 방송된 MBC ‘라디오스타’ 속 한 장면도 다시 확산됐다.당시 송지은은 박위와 데이트하며 겪었던 이야기를 들려줬다. 박위가 감바스에 빠져 자주 먹으러 다녔던 가운데 송지은은 마늘이나 파를 먹으면 속이 아픈 편이라고 설명했다.송지은의 이야기를 듣고 있던 김구라는 박위를 향해 “박위 씨가 눈치가 살짝 없는 거 같아”라고 말했다.두 사람 사이의 또 다른 이야기가 이어지자 김구라는 결국 “둘이 잘 안 맞네”라고 받아쳤다.특히 해당 영상을 접한 누리꾼들은 김구라가 박위를 향해 “눈치가 살짝 없는 거 같다”고 했던 대목에 주목했다. 당시에는 웃고 넘겼던 김구라의 한마디를 두고 현재 상황과 연결해 다시 해석하는 반응이 쏟아졌다.앞서 김구라의 다른 발언까지 언급하며 그의 판단력을 돌아보는 반응도 나왔다. 한 네티즌은 “김구라가 예전에 김나영이 남편 직업에 대해 잘 설명 못할 때 이상하다고 예언했었고”라고 적었고, 또 다른 누리꾼은 “견미리 때도 그랬음”이라고 언급했다.한편 현재 논란이 이어지면서 두 사람의 만남을 주선한 김기리도 함께 언급되고 있다. 김기리의 SNS에는 “왜 박위에게 송지은을 소개했느냐”, “여동생이어도 소개했겠느냐”는 댓글이 이어졌다. 과거 김기리가 박위에게 “만남이 좀 섬세하게 이루어졌으면 좋겠다”고 말했던 장면도 다시 주목받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr