사진 = 조윤희 인스타그램

사진 = 조윤희 인스타그램

사진 = 조윤희 인스타그램

사진 = 조윤희 인스타그램

배우 조윤희가 전시장을 찾은 자연스러운 일상을 공개했다.조윤희는 최근 자신의 인스타그램에 "Kiaf SEOUL2026"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 조윤희는 블랙 컬러의 펀칭 디테일 미니 원피스에 블랙 양말과 화이트 포인트가 들어간 메리제인 슈즈를 매치한 차림으로 대형 회화 작품 앞에 서 있다. 짧은 단발 헤어를 자연스럽게 내린 채 두 손으로 휴대전화를 들고 미소를 짓고 있으며, 짙은 푸른 하늘과 구름을 배경으로 한 대형 작품이 함께 담기며 시선을 끈다.이어진 사진에서 조윤희는 다양한 작품이 걸린 전시장 한가운데에서 벽면을 바라보고 있다. 화이트 톤 전시장과 여러 개의 캔버스로 구성된 작품이 어우러진 공간 속에서 차분한 자세를 취하며 전시를 감상하는 모습이 담겼다.또 다른 사진에서 조윤희는 강렬한 오렌지색 배경의 대형 인물화를 바라보며 작품 앞에 나란히 서 있다. 두 손을 모은 단정한 자세와 작품을 향한 시선이 함께 담기며 넓은 전시장 공간과 대형 캔버스의 존재감을 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 조윤희는 은은한 색감의 회화 작품 앞에서 환하게 웃고 있다. 같은 블랙 원피스 차림으로 한 손에 휴대전화를 든 채 편안한 분위기를 연출했으며, 작품과 전시장 공간이 함께 어우러져 여유로운 전시 관람 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "상큼해라", "정말 예쁘네요", "너무 예뻐", "진짜 예쁘네요", "누가애엄마로 보겠어", "20년 전 사진을 올린거죠" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼하여 딸을 낳았지만 2020년 이혼소식을 전했다. 딸을 양육하고 있는 조윤희는 앞서 '이제 혼자다' 방송을 통해 "내 사전에 이혼은 없을 줄 알았다"며 "제가 먼저 이혼을 결심해서 하게 된 것"이라고 말했다. 이어 "이혼 후에도 아이를 혼자 키우는 것에 대한 두려움은 없었고 잘 키울 자신이 있었다"며 "아빠에 대한 부정적인 생각을 주지 않을 자신이 있었다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr