이해인(활동명 이지)이 40억 원대 건물을 매입한 뒤 예상과 달랐던 건물주의 현실을 털어놨다./사진=이해인 SNS 캡처

이해인(활동명 이지)이 40억 원대 건물을 매입한 뒤 예상과 달랐던 건물주의 현실을 털어놨다./사진=이해인 SNS 캡처

이해인(활동명 이지)이 40억 원대 건물을 매입한 뒤 예상과 달랐던 건물주의 현실을 털어놨다.이해인은 지난 달 29일 자신의 SNS에 건물 운영 상황을 담은 영상을 공개했다. 그는 "공실을 다 채우면 부자가 될 줄 알았다. 건물만 사면 일 안 하고 생활비 벌면서 살 줄 알았다"고 말했다.이해인은 "공실이 6개에서 2개로 줄었는데, 계산상으로는 제가 100만 원 정도만 부담하면 되는데 월세가 밀리는 곳도 있어서 지금도 300만 원에서 400만 원을 내가 내고 있다"고 설명했다. 이어 "공실 다 채워도 한 달에 이것저것 빼면 100만 원 남을까 말까 한다"며 현실적인 고충을 토로했다.그러면서 "건물만 사면 일 안 해도 되는 줄 알았는데 그건 신기루였다"며 "현실은 생각보다 훨씬 복잡하고, 신기루이지만 멈출 수 없으니 오늘도 간다"고 이야기했다.앞서 이해인은 경기도 김포의 2층 주택을 처분한 뒤 서울에 있는 40억 원대 건물을 매입했다. 매입 자금 가운데 8억 원은 자기자본으로 마련했고 나머지 32억 원은 대출을 받은 것으로 알려졌다.이해인은 임대가 승계되는 조건으로 알고 계약했지만, 명도 과정에서 기존 임차인의 절반이 퇴거했다고 밝혔다. 매입 초기 공실이 6개까지 발생했고, 월 대출 이자도 1200만 원에 달해 상당한 금액을 직접 부담해야 한다고 전했따.이해인은 지난해 5월 세웠던 '건물주 되기' 목표를 같은 해 11월 3일 이뤘다고 밝히기도 했다. 당시 냉장고에 붙여놓은 목표를 약 6개월 만에 달성하는 과정을 자신의 유튜브 채널 등을 통해 공개했다.이해인은 2005년 광고 모델로 데뷔해 드라마 '황금물고기', '다섯 손가락' 등에 출연했다. 특히 tvN '재밌는 TV 롤러코스터'를 통해 얼굴을 알렸으며 이후 활동명을 '이지'로 변경했다. 현재는 유튜브 채널을 운영하며 크리에이터로 활동하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr