사진 = 김지원 인스타그램

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사진 = 김지원 인스타그램

배우 김지원이 우아한 블랙 드레스 스타일링으로 시선을 사로잡았다.김지원은 최근 자신의 인스타그램에 "THE POWER OF NAD🤍🌬️더후 비첩 글로벌 행사에서 만난 비첩 NAD 파워 앰플"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지원은 골드 플라워 자수가 더해진 블랙 슬리브리스 롱드레스를 입고 'THE WHOO' 로고 앞에 서 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 손을 모으고 옆모습을 드러내며 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 김지원은 원형 조형물과 골드 장식이 어우러진 포토존 중앙에서 카메라를 바라보고 있다. 차분한 표정과 단정한 자세가 조화를 이루며 드레스의 골드 자수 디테일과 골드 액세서리가 더욱 돋보인다.또 다른 사진에서 김지원은 한 손에 앰플 제품을 들고 다른 손은 허리에 올린 채 포즈를 취했다. 밝은 조명이 비추는 전시 공간에는 제품이 일정한 간격으로 진열돼 있으며, 뒤편 대형 화면과 함께 깔끔한 분위기가 연출됐다.마지막 사진에서 김지원은 두 손으로 하트 포즈를 만들며 은은한 미소를 짓고 있다. 밝은 전시 공간을 배경으로 블랙 드레스와 골드 자수가 조화를 이루며 단아한 매력을 한층 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "항상 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘당", "진짜 여신님", "우아해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 김지원은 오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 출연한다. '닥터X : 하얀 마피아'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 수술방의 미친 계, 닥터X 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 누아르다. 극 중 김지원은 다크 히어로 천재 의사 계수정 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr