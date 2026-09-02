사진 = 김지원 인스타그램
사진 = 김지원 인스타그램
배우 김지원이 우아한 블랙 드레스 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

김지원은 최근 자신의 인스타그램에 "THE POWER OF NAD🤍🌬️더후 비첩 글로벌 행사에서 만난 비첩 NAD 파워 앰플"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 김지원은 골드 플라워 자수가 더해진 블랙 슬리브리스 롱드레스를 입고 'THE WHOO' 로고 앞에 서 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 손을 모으고 옆모습을 드러내며 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.
사진 = 김지원 인스타그램
사진 = 김지원 인스타그램
이어진 사진에서 김지원은 원형 조형물과 골드 장식이 어우러진 포토존 중앙에서 카메라를 바라보고 있다. 차분한 표정과 단정한 자세가 조화를 이루며 드레스의 골드 자수 디테일과 골드 액세서리가 더욱 돋보인다.
사진 = 김지원 인스타그램
사진 = 김지원 인스타그램
또 다른 사진에서 김지원은 한 손에 앰플 제품을 들고 다른 손은 허리에 올린 채 포즈를 취했다. 밝은 조명이 비추는 전시 공간에는 제품이 일정한 간격으로 진열돼 있으며, 뒤편 대형 화면과 함께 깔끔한 분위기가 연출됐다.

마지막 사진에서 김지원은 두 손으로 하트 포즈를 만들며 은은한 미소를 짓고 있다. 밝은 전시 공간을 배경으로 블랙 드레스와 골드 자수가 조화를 이루며 단아한 매력을 한층 돋보이게 했다.
사진 = 김지원 인스타그램
사진 = 김지원 인스타그램
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "항상 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘당", "진짜 여신님", "우아해요" 등의 댓글을 달았다.

한편 1992년생으로 34세인 김지원은 오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 출연한다. '닥터X : 하얀 마피아'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 수술방의 미친 계, 닥터X 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 누아르다. 극 중 김지원은 다크 히어로 천재 의사 계수정 역을 맡았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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