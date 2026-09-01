사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 친정어머니의 치매를 걱정해 병원을 찾았다가 예상하지 못한 진단을 받았다.1일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '치매 의심되어 친정 엄마와 정신과 갔다 황보라가 충격 먹은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 아들 우인 군의 육아를 함께하는 어머니와 병원으로 향했다. 그는 "미리 알아두면 좋을 것 같아서 뇌 건강 상태와 치매가 올 확률 등을 검사하러 간다. 제발 별일 없었으면 좋겠다"며 걱정스러운 마음을 드러냈다.황보라는 어머니를 설득하는 과정도 쉽지 않았다고 밝혔다. 어머니는 과거 기억력 검사를 받은 사실을 떠올리며 "매일 뭘 잃어버려서 검사를 했었다"고 말했다. 황보라는 "엄마는 원래 그랬다"고 안심시키면서도 "막상 병원에 오니 걱정된다"고 털어놨다.과거 갑작스럽게 이상 증상을 보였던 일도 회상했다. 황보라는 "외할머니가 돌아가셨다는 소식을 듣고 내려갔는데 엄마가 '우리 엄마가 왜 저기 있냐', '우리 집 주소가 어디냐'고 이상한 말을 했다"며 "정밀 검사를 해보니 심리적인 요인이었다"고 설명했다.어머니는 인지기능검사와 뇌파검사, 자율신경검사, 뇌 MRI 등을 받았다. 검사 도중에는 "엄마를 왜 이런 데 데리고 왔냐. 아직 이런 검사를 받을 때는 아니다"라고 불편한 마음을 내비쳤다.검사 결과 건망증은 일시적인 증상일 가능성이 높은 것으로 나타났다. 그러나 의사는 "어머니가 중증의 우울증을 가지고 있다"고 진단해 황보라를 놀라게 했다. 스트레스로 전두엽 기능이 떨어지면서 실수가 잦아졌다는 설명도 덧붙였다.의사는 "육아에 함께 참여하면서 조심스러운 부분도 많고 스트레스를 받는 일도 있을 것"이라며 "굉장히 사려 깊은 분인데 신경 쓸 일이 많다 보니 실수를 연발한 것으로 보인다"고 이야기했다.황보라의 어머니는 그동안 감춰온 속마음을 고백했다. 그는 "딸 때문에 스트레스를 많이 받는다. 하고 싶은 말이 너무 많은데 딸이 연예인이다 보니 표출할 수 없다"며 "내가 말을 하면 딸에게 폐가 될까 봐 못 한다"고 털어놨다.황보라는 "엄마가 원래 옷도 잘 입었는데 육아 때문에 자신을 내려놓고 살더라"며 안타까워했다. 다행히 치매 발생 가능성은 낮은 편이라는 진단을 받았다. 의사는 "현재 스트레스를 잘 관리하면 더 좋아질 수 있다"며 가벼운 산책과 산행, 가족이 함께하는 운동을 권했다.황보라는 2022년 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 김영훈과 결혼했으며, 난임 치료 끝에 2024년 아들을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr