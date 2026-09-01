사진 = 박위 인스타그램

사진 = 유튜버 '위라클' 캡처

KTX 하차 중 발생한 낙상 사고 CCTV를 공개해 특정 근무자를 겨냥한 사적 제재 논란에 휩싸였던 유튜버 박위가 과거 제작한 콘텐츠들까지 연달아 조명받으며 거센 후폭풍을 맞고 있다.이같은 사태가 가라앉지 않은 상황에서 박위가 2022년 10월 선보인 '학생, 여기에 주차하지 마세요'라는 제목의 상황극 쇼츠 영상이 온라인상에서 재구성돼 확산하는 중이다.장애인 전용 주차구역을 배경으로 제작된 해당 영상은 주차 관리원이 장애인처럼 생기지 않았다며 박위를 의심하자 휠체어로 이동하는 반전 모습을 보여주고 사과를 받는 내용으로 구성됐다.제작 당시에는 사회적 선입견을 지적하려는 취지로 받아들여졌으나 최근 논란과 맞물리며 외모를 기준으로 장애 유무를 판단하는 프레임을 적극 활용해 젊고 멀쩡한 이미지를 강조하려 했던 것 아니냐는 비판이 터져 나왔다.비판의 수위가 높아지자 박위는 별도의 추가 입장을 내놓는 대신 '하반신 마비인 사람이 KTX 타는 법' 등 과거 제작했던 13개의 영상들을 비공개로 전환했다.박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널에 KTX 하차 과정에서 발생한 낙상 사고 CCTV 영상을 공개했다. 이후 자신을 도와주던 사회복무요원을 사실상 공개 저격한 것 아니냐는 비판이 이어졌고 논란이 거세지자 박위는 영상을 삭제한 뒤 사과했다.그러나 사과문 이후 박위는 CCTV 확보 과정부터 이번 학교폭력 의혹까지 여러 논란에 둘러싸였지만, 현재까지 별도의 추가 입장을 내놓지 않고 있다. 다만 SNS 댓글 기능을 제한과 일부 게시물 삭제 등 변화가 포착됐다.한편 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr