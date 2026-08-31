사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

'나는솔로' 31기 출연을 통해 현실 연인으로 발전한 경수와 순자가 방송 이후 불거진 안경점 대박 루머와 일상에서의 변화에 대한 솔직한 심경을 공개했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '경수♥순자 등판🧣 느좋 공유 탈탈 터는 지고지순자'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 31기 경수는 직장과 집을 오가며 순자와 데이트를 즐기는 근황을 전하는 한편 "방송 후 인파가 몰리는 장소에 나가는 일이 쉽지 않아 조심해왔으나 최근 들어 점차 외출을 늘려가는 중"이라고 언급했다.순자는 "경수가 대인기피증과 유사한 증세를 겪으며 사람이 많은 곳에서 힘들어했던 까닭에 주로 한적한 공간을 찾아 데이트를 이어왔다"고 정황을 덧붙였다.앞서 31기 방영 당시 여성 출연진 사이의 언쟁과 더불어 슈퍼데이트권 사용을 두고 고민하는 경수의 모습이 일부 시청자의 반발을 사기도 했다.급기야 경수가 운영하는 안경점을 향한 악의적인 리뷰 테러까지 발생하면서 경수가 사업장을 직원에게 맡기고 잠시 휴가를 떠나는 상황이 벌어졌다.이러한 여파 속에서 번진 안경점의 매출 대박 소문에 대해 경수는 기존과 비슷한 수준일 뿐이라며 관련 소문을 일축했다. 다만 방송을 계기로 매장을 찾아오는 고객이 늘어난 점은 인정했다.경수는 매장을 찾는 방문객들이 경수 본인이 아닌 순자의 팬이라는 일관된 특징을 보인다고 밝혀 웃음을 자아냈다.손님들이 안경을 맞추는 과정에서 순자를 위한 선물을 건네고 간다는 에피소드를 털어놓으며 감사의 뜻을 전했다.순자 역시 본업과 데이트에 집중하는 일상을 공유함과 동시에 패션과 뷰티 분야에 가졌던 관심이 다양한 매체 인터뷰와 새로운 기회로 이어져 본업 외 활동도 병행하고 있다고 근황을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr