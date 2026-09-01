사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 실패를 줄이는 쇼핑 노하우를 공개했다.1일 유튜브 채널 '고소영'에는 '따라 사면 무조건 성공하는 원조 패셔니스타 고소영의 2026 가을 패션 (+기본템, 쇼핑꿀팁)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 가을 기본 아이템을 찾기 위해 SPA 브랜드 매장을 방문했다. 크림빛 티셔츠를 발견한 그는 "요즘 완전 화이트보다는 약간 크림색이 좋다. 때 타는 걱정도 덜하고 더 고급스럽다"며 현실 엄마 모드를 드러내 웃음을 자아냈다.소재를 확인한 고소영은 "티셔츠라도 같은 티셔츠가 아니다. 약간 실키하면 청바지에 입어도 갖춰 입은 느낌이 난다"며 "이런 티셔츠는 일단 쟁여야 한다. 여기 티셔츠 맛집"이라고 만족했다.다만 한 브랜드의 제품으로 머리부터 발끝까지 맞추지는 않는다고 밝혔다. 그는 "워낙 인기 있는 브랜드라 풀 착장으로 입으면 똑같이 입은 사람과 마주칠 수 있다"며 "그래서 여러 브랜드의 옷을 섞어 입는 편"이라고 패셔니스타의 팁을 전했다.체형에 맞는 실루엣도 강조했다. 고소영은 "나는 골반이 있는 스타일이라 짧은 청바지를 타이트하게 입으면 날씬해 보이지 않는다. 오히려 루즈하게 입으면 여리여리해 보인다"고 털어놨다.고소영은 쇼핑할 때 여러 옷을 매치하고, 갈아입기 쉽게 하기 위해 기본 티셔츠와 청바지를 입는다고 밝혔다. 청바지를 '디폴트 값'이라고 표현한 그는 "청바지는 모든 옷을 다 소화한다. 웬만한 기본은 한다"고 말했다. 곧바로 "단점은 다른 옷이 다 잘 어울려 보여서 더 많이 사게 된다는 것"이라고 너스레를 떨었다.충동구매를 막기 위해 필요한 물건을 미리 적어둔다는 고소영은 "맨날 같은 사람이 쇼핑하니 집에 가면 비슷한 옷이 또 있다. 내게 없는 아이템이나 평소 입지 않던 컬러에 도전하겠다는 각오를 하고 와야 한다"고 조언했다.고소영은 고급스러운 홈웨어도 추천했다. 하이넥 블라우스에 고무줄 블랙 슬랙스를 매치한 그는 "손님맞이할 때 입기 좋다. 호스트는 많이 움직여야 하니까 편한 바지를 입고 밤새 술도 마시고 밥도 마음껏 먹으면 좋겠다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 고소영은 배우 장동건과 2010년 결혼해서, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr