한그루가 다이어트 비법을 공개했다./사진=한그루 SNS

한그루가 다이어트 비법을 공개했다./사진='그루니까말이야'

배우 한그루가 간할적 다이어트 비법을 밝혔다.1일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 "솥뚜껑 닭볶음탕 하나 먹으러 가평까지 왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에서 한그루는 배우 한채아와 가평을 찾아 식사를 즐기며SNS를 통해 받은 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬은 "다이어트 방법이 궁금하다. 무조건 적게 먹는 것이 답이냐. 러닝을 하는데 먹는 걸 줄이기 어렵다. 뱃살도 고민이다"라고 물었다.이에 한그루는 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹는다. 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는다. 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 최근 SNS를 통해 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한채아는 "그런 게 우리는 가능하다. 왜냐하면 다이어트나 운동은 힘들다. 운동은 습관을 만드려고 하는 거다. 동기부여가 없으면 힘들다. 우리는 화면에 나가야 하는 압박감 때문에 멘탈을 잡을 수 있다. 근데 일반적인 사람들은 그걸 할 수가 없다. 그래서 자기한테 맞는 식단 조절 방법을 찾아가야 한다"라고 조언했다.조금씩 자주 먹는 것에 대해서도 "조금씩 자주 먹었는데 계속 살이 찌는 것 같다면 자기한테 안 맞는 거다. 그러면 다른 방법을 찾아봐야 한다"라고 말했다.한편 1992년생인 한그루는 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr