사진 = '정상쀼' 유튜브 채널 캡처

사진 = '정상쀼' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 28기 출연자 정숙과 상철 부부가 방송 종영 1년 후를 맞아 방영 당시 받은 악플을 되돌아보며 상처를 극복하고 행복한 가정을 꾸린 근황을 전했다.'나는솔로' 28기 출연자 정숙과 상철이 운영하는 유튜브 채널 '정상쀼'에서는 '이제는 웃을 수 있다...28기 악플읽기!!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 돌싱특집인 28기에 출연해 부부의 연을 맺은 정숙과 상철 부부는 방송 초반 겪었던 쏟아지는 악플과 편견에 대한 솔직한 심경을 털어놓았다. 두 사람은 현재 아들을 낳아 키우고 있다.정숙은 "첫인상 선택과 직업 공개 이후 외모를 배트맨 빌런인 펭귄맨에 비유하거나 술자리 언행을 두고 천박하다고 비난하는 댓글에 큰 상처를 받았다"고 고백했다.반면 상철은 "정숙을 편안하게 받아주는 모습으로 보석 같다는 호평을 받았고 4~5회차 '국빈관' 논란 당시 피곤에 지친 채 넥타이도 제대로 풀지 못한 모습으로 퇴근 후 집에 못 들어가는 직장인 같다"고 하더라"며 "시청자들의 현실적인 공감을 샀다"고 해 정숙의 부러움을 모았다.두 사람의 서사가 본격화된 방송 후반부에는 정숙의 진심 어린 행동이 조명받으며 응원 여론으로 반전됐다. 정숙은 지적받은 모습을 고치려 노력하고 시간이 흐르면서 마음이 단단해져 이제는 악플을 웃으며 볼 수 있게 됐다고 전했다.현재 결혼과 출산을 마치고 육아에 전념 중인 두 사람은 다이어트에 힘쓰는 근황과 함께 아이 나소리와 행복하게 살겠다는 다짐을 밝혔고 정숙과 상철 부부는 응원해 준 시청자들에게 감사를 전하며 대담을 성공적으로 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr