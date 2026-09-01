사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 다양한 스타일링으로 세련된 일상을 공개했다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "🤎🤎🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고소영은 넓은 거울과 짙은 그린 컬러의 벽면이 어우러진 실내 공간에서 브라운 재킷과 화이트 이너, 화이트 팬츠를 매치한 차림으로 서 있다. 한쪽 어깨에는 가방을 메고 다른 팔에는 브라운 계열의 아우터를 걸친 채 옆을 바라보는 자연스러운 포즈가 차분한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 고소영은 같은 공간을 천천히 걸으며 목 부분을 손으로 가볍게 만지고 있다. 화이트 스니커즈와 여유 있는 실루엣의 팬츠, 브라운 재킷이 조화를 이루고, 밝게 비춘 천장 조명과 패턴이 들어간 카펫이 공간의 분위기를 함께 담아냈다.또 다른 사진에서 고소영은 숫자가 적힌 벽면과 독특한 디자인의 의자 앞에서 포즈를 취하고 있다. 화이트와 블루 컬러가 조합된 상의에 데님 쇼츠, 브라운 부츠를 매치하고 커다란 브라운 가방을 어깨에 멘 모습으로, 주변에는 촬영 중인 사람들의 모습도 함께 담겼다.마지막 사진에서 고소영은 회색 반소매 상의와 블랙 팬츠를 입고 블랙 머플러를 두른 채 카메라를 바라보고 있다. 레드 컬러 숄더백과 블랙 로퍼를 더한 스타일링이 깔끔한 분위기를 완성했으며, 의자 위에 놓인 가방과 한쪽에 걸린 의류까지 함께 담기며 공간의 모습이 자연스럽게 이어졌다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 예뻐용", "뭘입어두 이쁘셔", "예쁜언니" 등의 댓글을 달았다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 400억원이 넘는 재산을 소유한 것으로 전해졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr