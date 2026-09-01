카카오엔터테인먼트가 웹툰·웹소설 등 스토리 IP를 기반으로 제작한 드라마를 잇달아 흥행시키며 원작 영상화 성과를 이어가고 있다./사진제공=넷플릭스, MBC

카카오엔터테인먼트가 웹툰·웹소설 등 스토리 IP를 기반으로 제작한 드라마를 잇달아 흥행시키며 원작 영상화 성과를 이어가고 있다./사진제공=넷플릭스

카카오엔터테인먼트가 웹툰·웹소설 등 스토리 IP를 기반으로 제작한 드라마를 잇달아 흥행시키며 원작 영상화 성과를 이어가고 있다./사진제공=MBC

카카오엔터테인먼트가 웹툰·웹소설 등 스토리 IP를 기반으로 제작한 드라마를 잇달아 흥행시키며 원작 영상화 성과를 이어가고 있다.지난달 28일 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 공개 4일 만에 글로벌 TOP TV쇼 6위에 올랐다. 대한민국을 비롯해 말레이시아, 모로코, 베트남, 사우디아라비아, 싱가포르, 아랍에미리트, 이집트, 인도, 태국, 프랑스, 홍콩 등 49개국 TOP 10에도 진입했다. 이는 1일 플릭스패트롤 기준이다.'들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름과 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 문재(류준열 분)와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 노자(설경구 분), 형사 순용(이규형 분)이 들쥐의 정체를 쫓는 추적 스릴러다.동명의 웹툰을 원작으로 하며 '손톱 먹은 들쥐' 설화에서 출발했다. 시리즈는 원작의 기본 설정과 미스터리한 분위기를 유지하면서 캐릭터의 관계성과 심리를 보다 구체적으로 풀어냈다.해외 매체들도 작품의 미스터리와 액션, 정체성이라는 소재에 주목했다. Decider는 "예상치 못한 팀워크와 그들이 추적하는 정체불명의 인물이 우리를 사로잡는다"고 평했고, Mashable은 "탄탄한 미스터리와 박진감 넘치는 액션, 예상치 못한 반전을 통해 섬뜩한 신분 도용 이야기를 차근차근 그려낸다"고 소개했다.'유부녀 킬러' 역시 해외에서 성과를 내고 있다. 이 작품은 지난달 29일 기준 최고 시청률 13.3%를 기록했으며, 해외 OTT를 통해 아시아와 미주, 유럽, 오세아니아, 중동 등에 공개되고 있다.방영 3주 차에는 Rakuten Viki에서 미주·유럽·오세아니아·중동 지역 시청자 수 기준 주간 TOP 3를 기록했다. 동남아시아 지역에서는 3주 연속 주간 순위 1위에 올랐다. friDay Video에서는 대만 1위, FPT Play에서는 베트남 3위를 차지했다.'유부녀 킬러'는 살벌한 직업을 가진 워킹맘의 일과 가정 사이 고군분투를 그린 작품이다. 누적 조회 수 1억9000만회를 기록한 동명 웹툰을 원작으로 하며 공효진이 타이틀롤을 맡았다.카카오엔터테인먼트는 그간 '사내맞선', '악연', '지금 거신 전화는', '남남' 등 자사 스토리 IP를 바탕으로 한 영상 작품을 꾸준히 선보여왔다. 웹툰과 웹소설 등 원작 IP를 영상으로 확장하는 동시에 제작 스튜디오와 배우 매니지먼트 사업을 연계하는 방식으로 콘텐츠 사업을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr