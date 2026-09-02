배우 안은진이 서강준과 연인으로 호흡을 맞춘 소감을 밝히며 그의 배려심에 고마움을 표했다./사진제공=KBS

배우 안은진이 서강준과 연인으로 호흡을 맞춘 소감을 밝히며 그의 배려심에 고마움을 표했다./사진제공=KBS

배우 안은진이 서강준과 연인으로 호흡을 맞춘 소감을 밝히며 그의 배려심에 고마움을 표했다.오는 12일 첫 방송 되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차에 접어든 연인이 낯선 감정과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린 멜로 드라마다.안은진은 한때 촉망받던 독립영화 감독이었지만 작품이 연이어 무산되면서 자존감이 낮아진 이미도 역을 맡는다. 이미도는 10년째 연애 중인 남궁호(서강준 분)를 사랑하면서도 현실에서 느끼는 결핍으로 인해 꿈과 사랑 사이에서 흔들리는 인물이다.안은진은 작품을 선택한 이유에 대해 "아름다운 동화 속 이야기가 아닌, 현실감 있는 연애, 사랑, 성장을 다룬, 세대와 시대를 막론하고 공감할 수 있는 내면의 이야기"라고 설명했다. 대본을 처음 읽었을 당시에는 "미도는 앞으로 어떡하지"라는 생각이 들었다며 "오히려 미도에게 정말 공감하고 몰입해서 잘 표현할 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.기존 멜로와 차별화되는 지점으로는 인물들의 솔직한 감정을 꼽았다. 안은진은 "멜로 드라마에서 아름답고 옳은 선택을 하는 사랑을 보게 되는 경우가 많은데, 이 작품은 그렇지 않다. 절대 들키고 싶지 않은 감정까지 세세하게 풀어낸다"고 이야기했다.10년째 연애 중인 커플을 연기하는 만큼 상대역 서강준과 자연스러운 호흡을 만드는데도 공을 들였다. 안은진은 "두 사람 사이에 한 치의 어색함도 없어야 설득력을 얻는다고 생각했다"며 "그래서 촬영 전부터 그룹 리딩을 많이 했고, 인간적으로도 서로 알아가고 편해지려고 노력했다"고 밝혔다.촬영을 거듭하면서 두 사람의 호흡도 한층 편해졌다고 한다. 안은진은 "처음에는 편해지기 위해 대화를 많이 했다면, 이제는 별다른 설명이 필요 없을 정도로 '쿵 하면 짝'이다"라고 만족감을 나타냈다.특히 서강준의 배려심을 언급하며 고마움을 전했다. 안은진은 "서강준 배우가 현장에서 굉장히 배려를 많이 하는 타입이라 더욱 편하게 연기할 수 있었다. 눈치 한 번 보지 않게 해줘서 초반부터 참 고마웠다"고 말했다.이미도라는 인물에 대해서는 "남궁호는 이미도의 반이다. 무엇으로도 끊을 수 없을 정도로 사랑한다"고 설명했다. 그러면서 "이미도의 깊숙한 곳에 커다란 자격지심이 있다. 늘 영화를 잘하고 싶은데, 번번이 실패한다. 그래서 놓고 싶은 마음이 자라나지만, 그런데도 너무 사랑해서 놓을 수 없으니 더 아프다"고 짚었다.안은진은 자기 경험을 캐릭터에 투영하기도 했다. 그는 "내가 연기를 사랑하는 마음에 대입해봤다. 그러니 미도를 이해하고 접근하기가 훨씬 쉬웠다"고 캐릭터를 만들어가는 과정을 설명했다.마지막으로 안은진은 '너 말고 다른 연애'를 "지금 이 관계가 맞는 방향으로 가고 있는지 한 번쯤 고민될 때 열어볼 수 있는 드라마"라고 소개했다. 이어 "여러 형태의 사랑을 보면서 내 옆에 있는 사람의 소중함도, 새로운 관계에 대한 기대감도 느낄 수 있을 것 같다. 선택은 각자의 몫이고 책임도 각자가 짊어져야 하지만, 그 과정을 겪어내는 인물들을 통해 위로와 희망도 얻으실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.'너 말고 다른 연애'는 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr