배우 전여빈이 한층 날렵해진 비주얼과 군살 없는 실루엣을 뽐냈다./사진제공＝로피시엘

배우 전여빈이 한층 날렵해진 비주얼과 군살 없는 실루엣을 뽐냈다./사진제공＝로피시엘

배우 전여빈이 한층 날렵해진 비주얼과 군살 없는 실루엣을 뽐냈다.지난달 31일 매니지먼트mmm은 프렌치 감성 매거진 '로피시엘 YK에디션'과 함께한 전여빈의 2026 가을·겨울호 화보를 공개했다.화보 속 전여빈은 화이트와 블랙 스타일링을 오가며 상반된 분위기를 소화했다. 특히 작은 얼굴과 늘씬한 몸매가 돋보이는 가운데, 군살을 찾아보기 어려운 실루엣으로 시선을 끌었다.화이트 세트업에서는 과감한 벌룬 미니 드레스부터 깔끔한 스트라이프 셔츠까지 서로 다른 스타일을 소화했다. 볼륨감 있는 의상에도 작은 얼굴과 가녀린 체형이 강조되면서 전여빈 특유의 세련된 분위기가 더해졌다.이어진 블랙 세트업에서는 한층 차분하고 강렬한 분위기를 연출했다. 몸에 밀착되는 터틀넥으로 군더더기 없는 보디라인을 강조하는가 하면, 루즈한 블레이저를 걸쳐 같은 색상 안에서도 서로 다른 스타일을 완성했다.전여빈은 의상에 따라 표정과 포즈에도 변화를 주며 화보의 분위기를 이끌었다. 화이트 스타일링에서는 부드럽고 청초한 인상을, 블랙 착장에서는 절제된 카리스마를 표현하며 폭넓은 소화력을 보여줬다.전여빈의 화보와 인터뷰는 '로피시엘 YK에디션' 2026 가을·겨울호를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr