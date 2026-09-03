사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 부드러운 분위기가 담긴 근황 사진으로 시선을 사로잡았다.이세영은 자신의 인스타그램에 "harrywinston 💍"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 다양한 스타일링을 소화하는 이세영의 모습이 담겼다. 첫 번째 사진에서는 은은한 조명이 비치는 공간에서 시스루 소재의 아이보리 블라우스를 입고 두 손을 가슴 앞에 모은 채 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 묶어 올린 헤어와 작은 귀걸이, 목에 착용한 목걸이가 어우러지며 따뜻한 빛을 받은 얼굴이 한층 부드럽고 우아한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 짧은 단발머리에 연한 블루 셔츠를 걸치고 화이트 이너를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 얼굴 앞으로 자연스럽게 내려온 앞머리와 맑은 피부 표현이 담백한 스타일링과 어우러져 차분한 매력을 더했다.또 다른 사진에서는 스타일링을 손보는 손길 사이로 고개를 살짝 숙인 모습이 포착됐다. 은은한 아이 메이크업과 자연스러운 립 컬러가 가까운 거리에서도 또렷하게 드러나며, 꾸미지 않은 듯한 순간에서도 깨끗한 비주얼이 시선을 끈다.마지막 사진에서는 오프숄더 디자인의 화이트 의상을 입고 의자에 앉아 옆모습을 드러냈다. 볼륨감 있게 정돈된 단발 헤어와 매끈한 목선이 자연스럽게 이어지며, 뒤에서 헤어 스타일링을 마무리하는 장면까지 함께 담겨 촬영을 준비하는 현장의 분위기를 전했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "멋있구 예쁘고 다하는 세영언니", "너무 예뻐", "아름다워요 공주님", "여신이 따로 없어요", "세영온니 사랑해여여여" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 차기작 디즈니+ '재혼 황후'에서 정부 역할에 도전한다. 해당 작품은 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보 받고 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr