이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’

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선우용여가 전현무(48)를 만나자마자 솔직한 발언을 해 눈길을 끌었다.3일 ‘순풍 선우용여’ 채널에는 ‘전지적 참견 시점’ MC들을 만난 선우용여의 모습이 올라왔다.‘전참시’ 대기실에서 MC들을 만난 선우용여는 홍현희를 향해 “아기가 너무 예쁘더라”라고 덕담했다. 이어 “남편과 잘 만난 것 같다”라고 하자 홍현희는 말을 잇지 못한 채 돌아섰다.전현무와는 20년 전 ‘비타민’을 통해 처음 인연을 맺었다. 선우용여가 “여자친구 생겼어?”라고 묻자 전현무는 “없다”라고 짧게 답했다.전현무는 오랜만에 만난 선우용여의 모습에 “진짜 건강하시다. ‘젊어 보인다’ 이런 차원이 아닌 것 같다”라고 감탄했다. 그러면서 평소 건강을 어떻게 관리하는지 물었다.선우용여는 “잘 먹고, 잘 논다. 특별히 하는 거 없다. 마사지도 안 한다”라고 자신의 생활 습관을 전했다. 레이저 시술 역시 받아본 적이 없다고 덧붙였다.이야기는 전현무의 머리숱으로 이어졌다. 선우용여가 “앞에 좀 빠지는 거 아니냐”라고 짚자 전현무는 “그 정도는”이라며 “전 다 날아갔다. 뚜껑 다 날아갔다”라고 고백했다.선우용여는 전현무의 이야기를 듣고 한숨을 내쉬었다. 그러면서 “넌 젊은 애가. 스트레스는 자기가 만드는 거다”라고 조언한 뒤 “젊은 사람들이 요새 놔야 할 걸 안 놓더라. 욕심이 많아서 좋은 여자도 눈에 안 보이는 거다”라고 말했다.이에 전현무는 바로 자리에서 일어나 “녹화 때 뵙겠다. 늘 건강하세요”라고 인사를 건넨 뒤 선우용여에게서 뒷걸음질 쳐 웃음을 안겼다.영상 말미에는 선우용여를 위해 ‘전참시’ MC들과 제작진이 생일을 축하하는 장면도 담겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr