보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호와 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) 상원이 '쇼! 음악중심' 새 MC로 합류한다./사진=텐아시아DB

보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호와 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) 상원이 '쇼! 음악중심' 새 MC로 합류한다./사진제공=MBC

보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호와 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) 상원이 '쇼! 음악중심' 새 MC로 합류한다.성호는 2024년부터 여러 차례 MBC '쇼! 음악중심' 스페셜 MC로 나서며 진행 경험을 쌓았다. 자연스러운 진행과 안정적인 호흡, 상황에 맞는 리액션을 보여주며 MC로서 가능성을 보여준 바 있다.스페셜 MC에 이어 정식 MC로 합류하게 된 성호는 "스페셜 MC로 함께하며 좋은 추억을 쌓았던 '쇼! 음악중심'에 정식 MC로 다시 인사드릴 수 있어서 너무 기쁩니다. MC 성호로서 보여드릴 새로운 모습들도 많이 기대해 주세요"라고 소감을 밝혔다.성호와 호흡을 맞출 상원은 Mnet 글로벌 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'을 거쳐 올해 1월 알파드라이브원으로 데뷔했다. 이후 음악방송과 유튜브 콘텐츠 등 다양한 활동을 통해 진행 경험도 쌓았다.상원은 "'쇼! 음악중심'의 MC가 되어 정말 영광이고, 아직도 믿기지 않습니다. 귀하고 소중한 자리인 만큼 책임감을 가지고, 매주 시청자분들께 밝고 긍정적인 에너지를 전해드리는 MC가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다"라고 포부를 전했다.제작진은 "현재 월드 투어 등 바쁜 일정 속에서도 MC로 합류하게 된 성호에게 고마운 마음을 전한다"며 "그동안 스페셜 MC로 보여준 안정적인 진행과 밝은 에너지를 바탕으로 프로그램에 긍정적인 효과를 일으킬 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.상원에 대해서는 "'확신의 스타성', '얼굴 천재' 등의 수식어를 얻으며 차세대 글로벌 K팝 그룹의 멤버로 자리매김한 상원 역시 MC로서 남다른 존재감과 매력을 보여줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.이로써 지상파 음악방송의 새 MC 구도에도 관심이 쏠린다. 매주 금요일 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'는 김재원과 방지민이 진행하고 있으며, 일요일 방송되는 SBS '인기가요'에서는 의주, 이현, 신유가 MC로 호흡을 맞추고 있다.성호와 상원이 정식 MC로 첫 호흡을 맞추는 '쇼! 음악중심'은 오는 5일 오후 3시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr