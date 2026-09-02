배우 김현진이 '옆자리, 프란체스카'에 합류해 새로운 캐릭터를 선보인다./사진제공=아에르엔터테인먼트

배우 김현진이 '옆자리, 프란체스카'에 합류해 새로운 캐릭터를 선보인다./사진=텐아시아DB

배우 김현진이 '옆자리, 프란체스카'에 합류해 새로운 캐릭터를 선보인다.지난달 27일 소속사 아에르 엔터테인먼트는 "김현진 배우가 '옆자리, 프란체스카'에서 엄친아 '장우주' 역으로 시청자를 찾아뵐 예정이다. 많은 사랑을 받았던 작품의 스핀오프 드라마로 인사드릴 수 있게 되어 기쁘다. 김현진 배우의 새로운 변신에 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 밝혔다.'옆자리, 프란체스카'는 2005년 첫선을 보이며 '뱀파이어 신드롬'을 일으킨 시트콤 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 확장한 스핀오프 드라마다. 루마니아에서 전학 온 뱀파이어 피나영(한수아 분)이 인간 세계에 적응하는 과정에서 반장 장우주를 만나며 벌어지는 이야기를 그린다.김현진은 두일고등학교 2학년 반장 장우주 역을 맡는다. 장우주는 의사 부모와 형, 누나를 둔 의사 집안의 막내아들이다. 훈훈한 외모에 똑똑하고 다정한 성격까지 갖춰 겉보기에는 부족함 없는 인물이다.그러나 장우주는 만년 2등이라는 성적에 대한 불안감을 안고 살아간다. 자신이 진정으로 원하는 일이 무엇인지 알지 못해 방황하던 중 뱀파이어 나영을 만나면서 변화를 맞는다.김현진은 그동안 학생부터 본부장, 스타 작가, 민간 조사관까지 다양한 역할을 소화하며 필모그래피를 쌓았다. 이번에는 겉보기에는 완벽하지만, 내면에는 고민을 품은 고등학생으로 분해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.'옆자리, 프란체스카'는 2026년 연내 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr