사진=채연 유튜브

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가수 채연이 데뷔 초 뜨거운 화제를 모았던 파격 의상과 '속옷 미착용' 논란의 비화를 23년 만에 공개했다.21일 유튜브 채널 '2005채연'에는 '사건·사고 0건, 채연의 23년 커리어 요약 (나무위키 읽기)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 채연은 자신의 나무위키를 직접 살펴보며 2003년 국내 데뷔 당시를 회상했다. 평소 다른 인물을 검색하며 나무위키를 본 적은 있지만 자신의 이름을 직접 검색하는 일은 거의 없었다는 그는 프로필부터 데뷔 과정, 전성기 활동까지 하나씩 확인했다.특히 채연은 데뷔곡 '위험한 연출' 활동 당시 의상에 대한 설명에 시선을 멈췄다. 그는 "옆트임이 있는 핫팬츠, 가슴골과 장골의 실루엣이 적나라하게 보이는 의상, 매우 선정적인 의상으로 화제를 모으며 주목을 받았다. 지상파 방송 금지를 먹기도 했다"는 내용을 읽은 뒤 "맞다"고 인정했다.당시 채연은 과감한 노출 의상으로 단숨에 대중의 관심을 받았다. 특히 의상 디자인 때문에 실제 속옷을 착용하지 않은 것 아니냐는 의혹까지 불거지며 관련 기사가 쏟아졌다.채연은 "속옷을 입었냐, 안 입었냐를 두고 그때 기사가 엄청 났다"고 당시를 떠올렸다. 그러면서 20여 년이 지나서야 논란의 배경을 직접 밝혔다. 그는 "그거는 사실 지금 와서 하는 얘기인데 저희 매니저 이사님의 노이즈 마케팅이었다"고 고백했다.실제로 속옷을 착용했느냐는 질문에 대한 답도 명확했다. 채연은 "사실은 입고 있었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 실제로는 속옷을 착용했지만 당시 이를 둘러싼 궁금증과 화제성을 적극적으로 해소하지 않은 것이 홍보 전략의 일부였던 셈이다.채연은 데뷔 당시 절묘하게 맞아떨어졌던 상황도 돌아봤다. 소속사가 CJ와 함께 운영되면서 방송가에서 자신을 두고 "CJ 딸이다", "저렇게 뮤직비디오가 많이 나올 수 없다"는 이야기까지 돌았다고. 채연은 이 같은 소문에 대해 "그게 저를 좀 인기 있게 해준 것 중 하나였던 것 같다"고 회상했다.전성기 인기를 제대로 체감하지 못했다는 아쉬움도 털어놨다. 그는 "활동하면서 인기를 잘 체감하지 못했던 게 지금 와서 너무 아쉬운 부분"이라며 "일이 너무 바쁘다 보니까 누가 날 좋아하는지, 내가 얼마나 인기가 있는지를 느낄 여유가 없었다"고 말했다. 그러면서 "지금 와서 조금 아쉽다. 좀 더 즐길 걸. 이 인기를 좀 즐겼으면 좋았을 텐데"라고 덧붙였다.채연은 1999년 일본에서 먼저 데뷔한 뒤 2003년 '위험한 연출'로 국내 가요계에 정식 데뷔했다. 이후 '둘이서' 등 히트곡을 내놓으며 섹시 콘셉트를 대표하는 댄스 가수로 사랑받았고, 2008년부터는 중국을 오가며 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr