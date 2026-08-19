홈 연예가화제 코르티스, 자유로운 에너지 그대로 입력 2026.08.19 11:34 수정 2026.08.19 11:34 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 코르티스가 19일 서울 성동구 트렌드팟 바이 올리브영N 성수에서 진행된 '딥 다이브 뉴스(DEEP DIVE NEWS)' 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '재미교포♥' 김정은, 1달 만에 프로포즈 받았다…"며칠을 따라다녀" ('신랑수업2') "박소담 최고의 ♥데이트 상대"…후배 이연의 특급 칭찬('경주기행') [인터뷰②] ‘결혼 12년차’ 심이영, 밥상 안 차리니 활짝…외식=한줄기 빛 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT