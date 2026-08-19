코르티스, 자유로운 에너지 그대로

그룹 코르티스가 19일 서울 성동구 트렌드팟 바이 올리브영N 성수에서 진행된 '딥 다이브 뉴스(DEEP DIVE NEWS)' 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr