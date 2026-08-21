이미지 크게보기 사진 = 이선정 유튜브 채널

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배우 이선정이 가족들에게 알리지 않고 진행했던 혼인신고와 이혼에 대해 털어놨다.21일 이선정의 유튜브 채널에는 쌍둥이 동생과 함께 식사하며 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.쌍둥이 동생은 이선정의 결혼 소식을 다른 사람을 통해 알게 됐다며 “혼인신고하고 나중에 이혼한 걸 누가 나한테 물어보더라. 나는 모르는 상태에서. 당황스러웠다”고 말했다.이선정은 “가족들이 몰랐다. 나도 내가 먼저 상의를 하지 않고 했다는 것에 대해 되게 많이 후회하고 미안하다”고 털어놨다.이어 “내가 너무 섣불렀다. 상의도 안 하고”라고 덧붙였다.동생은 “더 나은 네 모습을 만들어가는 과정이라고 생각하고, 우리가(가족이) 해줄 수 있는 게 뭔지 언제든지 전화하면 들어주는 건 잘할 수 있다”고 위로했다.이에 이선정은 “가족이라 당연한 건 없지 않냐. 근데 동생은 가족을 위해 되게 헌신적이고 듬직하고 많은 의지가 된다”고 고마움을 전했다.한편 이선정은 2012년 방송인 엘제이와 교제 45일 만에 혼인신고를 했으며, 약 두 달 반 만에 합의 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr