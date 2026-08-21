리아, 글래머러스한 실루엣 돋보여…가녀린 어깨와 대비

그룹 있지(ITZY) 리아가 수영복 자태를 뽐냈다.리아는 21일 자신의 SNS에 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 리아는 노천탕으로 보이는 공간에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 푸른색 체크 패턴의 비키니를 선택해 청량하면서도 발랄한 분위기를 연출했다.특히 리아의 반전 몸매가 시선을 끌었다. 평소 청순하고 사랑스러운 이미지로 사랑받아온 리아는 과감한 수영복을 통해 볼륨감 넘치는 보디라인을 드러냈다. 가녀린 어깨와 대비되는 글래머러스한 실루엣이 돋보이며 색다른 매력을 자아냈다.물에 젖은 긴 머리와 화려하게 꾸미지 않은 자연스러운 모습도 휴가지 특유의 분위기를 더했다. 고개를 살짝 숙인 채 수줍은 듯한 포즈를 취한 리아는 청순한 비주얼과 건강미 넘치는 수영복 자태를 동시에 보여줬다.한편 리아가 속한 있지는 지난 6월 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'(걸스 윌 비 걸스)를 발매하고 활동했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr