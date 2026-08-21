이동건이 딸 로아를 언급했다./사진=텐아시아DB

이동건이 딸 로아를 언급했다./사진제공=JTBC

배우 이동건이 가사 조사 중 딸 로아를 언급했다.지난 20일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 23기 쪼잔 부부의 가사조사가 담겼다.이날 아내는 "아이들의 요구를 단호하게 거절하지 못한다"고 말했다. 남편은 자녀가 울면 무조건 안아주는 아내 탓에 첫째가 잘 걷지 않는다고 '극성 엄마'라고 칭했다.심지어 6세 자녀의 밥을 매 끼니 직접 떠먹여 주기까지 했다. 이를 본 박하선은 "유치원에서는 밥을 혼자 잘 먹죠?"라며 아이가 스스로 할 수 있음에도 부모에게 의존하는 태도를 좋지 않다고 꼬집었다. 서장훈도 "각자의 교육 철학이 있겠지만, 이건 바람직하지 않다"고 지적했다.패널들의 잇따른 지적에 이동건은 "제가 특이 케이스냐. 나도 아이가 6살 때 밥을 직접 먹여줬다. 당연히 먹여주는 거라 생각했는데 안 되는 거였냐"며 당황했다.서장훈은 "동건 씨는 상황이 다르다. 아이와 어쩌다 한 번씩 만나니까 그 시간이 소중해 더 챙겨주고 싶은 마음인 것"이라고 말했다.이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 2020년 합의 이혼했다. 2017년생 딸 로아는 조윤희가 양육하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr