‘미스트롯 포유’가 4주 연속 목요일 예능 전체 1위를 기록했다. / 사진제공=TV조선 '미스트롯포유'

‘미스트롯 포유’가 4주 연속 목요일 예능 전체 1위를 기록했다. / 사진제공=TV조선 '미스트롯포유'

‘미스트롯 포유’가 내향적인 성향을 지닌 출연자들의 무대를 꾸렸다.지난 20일 방송된 TV CHOSUN 예능 ‘미스트롯 포유’ 15회는 ‘부끄럽지만 노랜 잘해요’ 특집으로 진행됐다. 방송은 닐슨코리아 전국 기준 3.7%의 시청률을 기록했다. 전주보다 상승한 수치로 동 시간대 전 채널 1위, 일일 종편 프로그램 전체 1위에 올랐다. 순간 최고 시청률은 4%였으며 4주 연속 목요일 예능 전체 1위를 기록했다.첫 번째 짝꿍 ‘방구석 꽃미남’의 정체는 정가를 전공한 국악인 정승준이었다. 국립국악중·고와 중앙대를 거친 그는 나래의 ‘호랑수월가’를 불렀다. 안성훈은 정승준을 보고 “이런 미모는 방구석에만 있으면 안 된다. ‘미스터트롯4’에 접수해야 한다”고 말했다. 정승준은 길려원과 조항조의 ‘정녕’으로 듀엣 무대도 선보였다. 두 사람은 170점을 받았다.‘친정집 왔어요’라는 이름으로 등장한 출연자는 ‘미스터트롯1’ 아이돌부 출신 김중연이었다. 김중연은 김종찬의 ‘토요일은 밤이 좋아’를 부르며 춤과 노래를 함께 소화했다. 이후 윤태화와 강승모의 ‘사랑아’를 불렀다. 두 사람은 186점을 기록하며 당시 선두에 올랐다.‘수줍은 수염삼촌’으로 출연한 한다성은 여수에서 재즈바를 운영하고 있다고 밝혔다. 그는 평소 손님을 상대하는 것도 어려워할 정도로 수줍음이 많지만, 지난해부터 SNS에 노래 영상을 올리기 시작했고, 이 가운데 천만 뷰를 기록한 영상도 있다고 말했다. 한다성은 다비치의 ‘모르시나요’를 불렀다. 춘길은 그의 노래를 들은 뒤 “공기 반 소리 반의 정석”이라고 평가했다.염유리와는 한영애의 ‘누구 없소’를 함께 불렀다. 한다성은 개인 무대와 달리 노래가 시작되자 적극적으로 무대를 소화했다. ‘수줍은 수염삼촌’ 팀은 193점을 기록하며 1위에 올랐다.가수 전상근은 ‘노래하는 상근이’로 등장했다. 전상근은 서울예대에 다섯 차례 도전한 끝에 합격한 사실을 밝힌 뒤 이승철의 ‘말리꽃’을 불렀다. 이어 이소나와 김광석의 ‘먼지가 되어’로 듀엣 무대를 꾸몄다. 객석에는 전상근의 부모도 자리했다. 전상근의 부모는 평소 좋아하는 멤버로 이소나를 꼽았고, 아들과 이소나의 무대를 지켜봤다. ‘노래하는 상근이’ 팀은 186점을 받아 공동 2위에 올랐다.‘미스터트롯2’ TOP4 나상도는 ‘알고보니 내향사위’라는 이름으로 출연했다. 안성훈은 나상도에게 “형은 내성적인 게 없다. 발톱만 내성 발톱”이라고 말해 웃음을 안겼다.나상도는 안성훈과 ‘미스터트롯2’ 이후 사석에서 단둘이 만난 적이 없다고 밝혔다. 신인 시절에는 무대에서 말하는 법을 익히기 위해 다른 가수들의 행사 멘트를 적은 노트를 세 권가량 만들었다고도 말했다.나상도는 나훈아의 ‘사랑은 무죄다’를 부른 데 이어 윤윤서와 현철의 ‘봉선화 연정’을 선보였다. 무대를 마친 나상도는 “내향의 기준을 잘못 알고 왔다”고 말했고, ‘알고보니 내향사위’ 팀은 172점을 기록했다.마지막 짝꿍은 그룹 임팩트의 메인 보컬 출신 박제업이었다. ‘임팩트 있는 아이’로 등장한 박제업은 김광석의 ‘어느 60대 노부부 이야기’를 불렀다. 이어 아이돌 출신 허찬미와 조용필의 ‘나는 너 좋아’로 듀엣 무대에 올랐다. 박제업은 무대 중 스킨십 동작과 백텀블링 등을 선보였다. ‘임팩트 있는 아이’ 팀은 169점을 기록하며 예선에서 탈락했다.‘미스트롯 포유’는 매주 목요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr