이진이가 '그래, 이혼하자'에 출연 중이다./사진제공='그래, 이혼하자'

이진이가 '그래, 이혼하자'에 출연 중이다./사진제공='그래, 이혼하자'

배우 황신혜의 딸 이진이가 드라마 '그래, 이혼하자'에서 MZ세대 사진작가로 변신했다.이진이는 지난 20일 방송된 KBS Drama, GTV '그래, 이혼하자' 2회에서 솔직 당당한 MZ 사진작가 안희주 역으로 등장했다.이날 연예인 천만주(이수지 분)의 사진작가로 등장한 안희주는 미묘한 표정으로 지원호(김지석)를 바라보고, 그와 손이 스치자 묘한 설렘을 보였다. 특히 8년 전 밀라노에서 안희주가 지원호의 지갑을 찾아주며 인연이 시작된 두 사람은 오랜만의 재회로 반가워했다. 안희주는 지원호에게 고백을 하며 본격적으로 극의 판도를 뒤흔들었다.이진이는 좋아하는 상대에게 거침없이 감정을 표현하는 주체적이면서 당돌한 캐릭터로 분했다. 앞서 이진이는 지난해 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기'에서 이한나 역을 맡아 스타트업 도전과 실패를 딛고 차근차근 성장하는 캐릭터로 눈도장을 찍은 바 있다.'그래, 이혼하자'는 지칠 대로 지친 결혼 생활에 종지부를 찍기 위한 웨딩드레스샵 대표 부부의 리얼 이혼 체험기를 그린 드라마다. 매주 수, 목요일 오후 11시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr