강다니엘, K-군인의 피지컬…선명한 식스팩에 군살없는 몸
가수 강다니엘이 군 복무 중 한층 탄탄해진 몸을 공개했다.

강다니엘은 21일 자신의 SNS에 근황이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 강다니엘은 야외에서 상의를 탈의한 채 카메라를 바라보고 있다. 짧아진 헤어스타일과 군 복무 중인 근황이 눈길을 끄는 가운데, 무엇보다 선명하게 자리 잡은 복근이 시선을 사로잡는다.
강다니엘, K-군인의 피지컬…선명한 식스팩에 군살없는 몸
군살 없이 탄탄한 상체와 또렷하게 갈라진 식스팩이 돋보인다. 넓은 어깨와 단단하게 잡힌 가슴, 복부 근육까지 운동으로 다져진 몸이 그대로 드러났다. 목에 건 군번줄 역시 현재 군 복무 중인 강다니엘의 모습을 실감하게 한다.

특히 강다니엘은 땀과 빗물에 젖은 듯한 짧은 머리에 꾸밈없는 얼굴로 환하게 미소 짓고 있다. 무대 위 화려한 스타일링을 벗어낸 모습에서도 특유의 부드러운 비주얼은 여전하다. 여기에 한층 탄탄해진 피지컬이 더해지면서 색다른 분위기를 완성했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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