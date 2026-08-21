강다니엘, K-군인의 피지컬…선명한 식스팩에 군살없는 몸

가수 강다니엘이 군 복무 중 한층 탄탄해진 몸을 공개했다.강다니엘은 21일 자신의 SNS에 근황이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강다니엘은 야외에서 상의를 탈의한 채 카메라를 바라보고 있다. 짧아진 헤어스타일과 군 복무 중인 근황이 눈길을 끄는 가운데, 무엇보다 선명하게 자리 잡은 복근이 시선을 사로잡는다.군살 없이 탄탄한 상체와 또렷하게 갈라진 식스팩이 돋보인다. 넓은 어깨와 단단하게 잡힌 가슴, 복부 근육까지 운동으로 다져진 몸이 그대로 드러났다. 목에 건 군번줄 역시 현재 군 복무 중인 강다니엘의 모습을 실감하게 한다.특히 강다니엘은 땀과 빗물에 젖은 듯한 짧은 머리에 꾸밈없는 얼굴로 환하게 미소 짓고 있다. 무대 위 화려한 스타일링을 벗어낸 모습에서도 특유의 부드러운 비주얼은 여전하다. 여기에 한층 탄탄해진 피지컬이 더해지면서 색다른 분위기를 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr