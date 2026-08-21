배우 신소율이 파격적인 숏컷을 선보였다. / 사진=신소율 SNS

배우 신소율이 파격적인 숏컷을 선보였다. / 사진=신소율 SNS

배우 신소율이 파격적인 숏컷으로 새로운 헤어스타일을 선보였다.21일 신소율은 자신의 SNS에 "삼각김밥이 되기 직전에 머리를 잘랐다. 생각보다 짧아졌지만 좋아"라는 글과 함께 영상을 게재했다.영상 속 신소율은 실내 공간에서 카메라를 응시하며 다양한 포즈를 취했다. 짧은 머리를 연신 만지더니 카메라를 보고 웃었다. 평소 러블리하고 발랄한 이미지였던 그는 중성적인 분위기를 자아냈다. 여전히 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.영상 말미에는 소속사 대표와 나눈 대화 캡처본을 첨부했다. 대표는 "돌았냐"며 "왜 이렇게 짧게 잘랐어"라고 당황한 기색을 보였다. 신소율은 "소속사 대표님은 괜히 툴툴대는데, 아무래도 자기보다 잘생겨서 경계와 질투를 하는 듯 하다"고 태연하게 반응했다.2007년 영화 '궁녀'로 데뷔한 신소율은 2019년 뮤지컬 배우 김지철과 결혼했다. 두 사람 사이 자녀는 없다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr